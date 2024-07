In een seizoen waarin de concurrentie hem het vuur aan de schenen legt, vindt Max Verstappen ook de nodige tijd om het EK voetbal te kijken. Rijdend voor Red Bull en woonachtig in Monaco blijft Verstappen een echte Oranjefan. Temidden van een uiterst drukke triple header heeft hij niks gemist van het Nederlands elftal. “Voor een wedstrijd app ik altijd even met Virgil van Dijk.”

Max Verstappen bevond zich dit weekend ‘in het hol van de leeuw’, oftewel Silverstone. De drievoudig wereldkampioen nam het tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op tegen het beste wat Engeland te bieden heeft. Toch vond hij op zaterdagavond de tijd om naar het Nederlands elftal te kijken, die zich in de kwartfinale van het EK voetbal moesten meten met Turkije. Wat dat betreft is Verstappen net zo’n Oranjefan als de leden van zijn eigen Orange Army.

“Ik kijk sowieso”, zei Verstappen zondag over de wedstrijden van Oranje. “Voor een wedstrijd app ik ook altijd even met Virgil (Van Dijk, red.)” Geeft de drievoudig wereldkampioen dan nog wat laatste tips? “Het is niet alsof ik dat team iets te vertellen heb”, reageerde hij. “Zij weten als de beste hoe ze zich moeten voorbereiden.”

Verstappen zag hoe het Nederlands elftal zich zaterdag met 2-1 voorbij de Turken knokte. Dat deed hij in het huis van de grote baas; Christian Horner stelde zijn televisie ter beschikking. Woensdag wacht Oranje de halve finale en een eigen krachtmeting met Engelsen. “Natuurlijk hoop ik dat Nederland wint”, glunderde Verstappen. “Het zou fantastisch zijn als ze straks in de finale staan.”

