Max Verstappen maakte tijdens het raceweekend in Silverstone gebruikt van een geüpdatete vloer; een nieuwe poging van Red Bull om de concurrenten van McLaren en Mercedes voor te blijven. Echter, door een uitglijder tijdens de kwalificatie liep het onderdeel flink wat schade op. Volgens Christian Horner is de vloer ‘compleet afgeschreven’. Een kostbare fout, zeker gezien het huidige budgetplafond.

Een zeldzame misser van Max Verstappen – de drievoudig wereldkampioen werd tijdens Q1 verrast door een regenbui en schoot in de Copse bocht van de baan. Anders dan teamgenoot Sergio Pérez wist Verstappen zijn RB20 wel uit de grindbak te bevrijden, ware het niet dat zijn hagelnieuwe vloer flink wat schade had opgelopen.

“De vloer was compleet afgeschreven”, liet teambaas Christian Horner na de race weten. “Het was echt een zooitje. Het was een klein wonder dat de monteurs er nog wat van konden maken.” In de uitzending was te zien hoe Red Bull-ingenieurs onder de RB20 kropen om de auto waar mogelijk op te lappen. “Het feit dat Max (Verstappen, red.) in de kwalificatie slechts een tiende achter Lando Norris stond, was opmerkelijk”, prees Horner zijn coureur.

Budgetplafond

Tijdens de race op zondag kon Verstappen uiteraard rekenen op een nieuwe vloer, waarmee hij zich naar een knappe tweede plaats wist te rijden. Red Bull had de nodige middelen in huis om het onderdeel tijdig te vervangen. Toch is het een kostbare misser geweest van de Nederlander. Met het budgetplafond in het achterhoofd zit niemand te wachten op een kapotte vloer. Zeker in een seizoen waarbij de marges minimaal blijken, moet ook een team als Red Bull ieder dubbeltje drie keer omdraaien.

