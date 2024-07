Inhaalacties, regenbuien, bandenstrategieën en een sprookjesachtige overwinning voor Lewis Hamilton; de GP van Groot-Brittannië had het allemaal. In binnen- en buitenland kon men smullen van een van de meest spectaculaire races van het huidige seizoen. Max Verstappen krijgt de nodige lof voor zijn ‘dodelijke efficiëntie, maar de laatste overwinning van ‘Koning Hamilton’ slaat de klok.

Te beginnen met de journalisten van Sky Sports, die jarenlang verslag deden van Hamiltons triomfen, maar de laatste drie jaar moesten wachten op een nieuwe overwinning. “Lewis Hamilton houdt Max Verstappen achter zich en claimt negende zege op Silverstone”, koppen ze in Engeland. Ze beamen dat de nationale held het niet in schoot geworpen kreeg en zich staande moest houden naast zijn rivalen van McLaren en Max Verstappen.

Laatstgenoemde wordt ook geprezen voor zijn koelbloedige run naar de tweede plaats, al denkt Sky Sports dat hij zijn dominante positie definitief kwijt is. “De heerschappij waarmee hij aan het begin van het seizoen vier races won, lijkt nu al een eeuwigheid geleden”, vervolgt het verslag. “De Nederlander won in de laatste zeven races slechts driemaal.” Toch hoeft hij zich nog geen zorgen te maken over zijn vierde wereldkampioenschap. “Met zijn voorsprong zit hij echter in een extreem goede positie om zijn vierde titel in de wacht te slepen.”

‘Schumi is zijn record kwijt’

Bij de Duitsers zagen ze Hamilton een eeuwenoud record breken van ‘hun’ Michael Schumacher. Hamilton won voor de negende maal tijdens de GP van Groot-Brittannië, waarmee hij de Duitse vedette achter zich laat (Schumacher won acht keer op hetzelfde circuit). “De silver arrows schrijven hun eigen Hollywood-script”, luidt het verslag van BILD. “Tranen, onweer en uiteindelijk een record voor de eeuwigheid. Voor de ogen van acteurs Brad Pitt, Michael Douglas, Catherina Zeta Jones en Emilia Clarke wint Hamilton zijn eerste race in meer dan twee jaar tijd en breekt hij een record dat hij tot op heden deelde met Schumi.”

“Mercedes mag weer dromen”, aldus de Duitse journalist van dienst, die weet dat het team uit Brackley weer een geduchte tegenstander is. “Maar wat doet de wereldkampioen? Verstappen reed op de harde band steeds dichter naar Norris en Hamilton. In ronde 48 haalt hij Norris in, maar voor Lewis Hamilton kwam hij tijd te kort. Deze race was beter dan Hollywood!”

‘Koning Hamilton’

De Fransen steken ook de loftrompet voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Koning Lewis is terug”, concluderen ze bij L’Equipe. “Er zijn 945 dagen verstreken sinds zijn laatste zege in de GP van Saudi-Arabië van 2021. Maar nu is hij op de best mogelijke plek wéér victorieux – in zijn achtertuin op Silverstone. Om deze 104e zege uit zijn loopbaan veilig te stellen, moest hij heel wat valkuilen overwinnen. Het Britse klimaat speelde een grote rol en maakte de GP van Groot-Brittannië nóg spannender. De fans op de tribunes, en de kijkers thuis, hielden hun adem in.”

La Gazzetta dello Sport smulde van een ‘bizarre’ wedstrijd. De Italianen konden wel genieten van het wisselvallige Britse weertje. Ze zagen hoe Max Verstappen – ondanks een gebrek aan snelheid in vergelijking met zijn rivalen – zich van zijn beste kant liet zien in de regen. “Even leek het tussen Mercedes en McLaren te gaan, maar uiteindelijk dook de onvermijdelijke Verstappen toch weer op”, leest het verslag van de roze sportkrant. “Het deed de Hamilton-fans rillen.”

Met een ‘dodelijke efficiëntie’ rekende de Nederlander af met Piastri en Norris. “Hij kwam in de slotfase gevaarlijk dichtbij de winst, maar de race was al gewonnen door Sir Lewis.” Uiteraard zijn ze ook in Italië onder de indruk van Hamilton (die volgend jaar de scuderia vertegenwoordigt). “Een tovenaar in de regen en een meester in het managen van zijn banden”, concludeert La Gazzetta. “Hamilton had geen beter moment kunnen kiezen voor een overwinning dan door recordhouder te worden op Silverstone.”

