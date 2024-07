Max Verstappen wist als tweede over de finishlijn te rijden in Silverstone. De Nederlander startte als vierde aan de race, maar wist naaste rivaal Lando Norris in de laatste rondes alsnog in te halen. Verstappen kwam net tekort om Lewis Hamilton, die voor het eerst in meer dan twee jaar een Grand Prix won, te verslaan.

Verstappen wist tijdens de eerste meters van de Grand Prix al gelijk aan Norris, die op P3 startte, voorbij te gaan. Na vijftien rondes zat Norris echter Verstappen alweer op de hielen, terwijl de Mercedessen aan de horizon leken te zijn verdwenen. De Brit dook in de DRS van Verstappen, en ging aan de drievoudig wereldkampioen voorbij.

Een ronde later was Norris’ teamgenoot Piastri ook aan de Nederlander voorbij. De drievoudig wereldkampioen leek even geen rol van betekenis meer te kunnen spelen in de race, maar kwam aan het einde, toen de zon weer doorbrak, weer terug op de harde band. Verstappen kwam met grote snelheid weer bij Norris op P2 aan, en haalde zijn rivaal in ronde 48 gemakkelijk in. De Nederlander opende toen de jacht op Hamilton, maar kwam net tekort en moest genoegen nemen met P2.

“We hadden het tempo vandaag niet”, was Verstappens eerste reactie na de race. “Het zag er op een gegeven moment echt niet goed uit. Ik dacht toen: Gaan we misschien zelfs als vijfde of zesde eindigen? Maar we hebben de juiste beslissingen gemaakt betreffende de bandenwissels. Steeds ook op het goede moment. Vooral op het laatst ook het besluit van het team om voor de harde band te gaan, was goed. Dat hielp enorm, en daardoor werd ik tweede.”

Verstappen op juiste moment naar slicks

Het was vooral een chaotische race door de regenbuien die over het circuit trokken. Volgens Verstappen wist zijn Red Bull-team daar echter goed mee om te gaan. “Toen het voor de eerste keer ging regenen, toen was ik al aan het wegzakken door het veld heen. Ik wilde toen niet te veel risico nemen. Ik probeerde de auto gewoon op de baan te houden. Op een gegeven moment werd het duidelijk dat je naar de intermediates moest gaan, en toen kwam ineens de zon. We moesten toen een gokje wagen om naar de slicks te gaan. Gelukkig werkte dat goed”, sluit Verstappen positief af.

