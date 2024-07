Onder wisselende weersomstandigheden heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De Brit heeft er 946 dagen op moeten wachten sinds zijn laatste overwinning in de Formule 1 en zet meteen een nieuw record neer. Niet eerder won een coureur 9 races op één circuit. Max Verstappen komt als tweede over de meet, gevolgd door Lando Norris.

Niet twintig maar 18 wagens rollen de grid op voor de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Sergio Pérez start vanuit de pitstraat vanwege nieuwe onderdelen in de krachtbron van zijn RB20 en Pierre Gasly roept al in de opwarmronde dat hij problemen heeft met zijn Alpine. De versnellingsbak geeft de geest en de 164.000 racefans langs de baan zien hem niet meer voorbijkomen in Silverstone.

Wanneer de lichten doven komt het hele veld goed weg en Max Verstappen schuift al snel vanaf P4 een plekje op ten koste van Lando Norris. Achter hem verliest Nico Hülkenberg drie plekken en zakt terug naar de negende plek terwijl Charles Leclerc er juist drie goedmaakt en zijn weg vervolgt vanaf de 8e stek.

Al snel komen er berichten over de boordradio’s dat er een buitje kan vallen op het circuit. Dit heeft uiteraard invloed op de pitstopstrategie van de coureurs en iedereen wacht de eerste druppels af.

Opvallend is dat Verstappen het tempo van de Mercedes-coureurs niet kan bijbenen en hij geeft zo’n drie seconden toe in de openingsfase van de race. Dan hijgt na 15 ronden Norris in zijn nek en al snel moet hij zijn vriend, ditmaal zonder hevige strijd, voorbij laten gaan. De snelheid van de Red Bull is onder deze omstandigheden simpelweg niet toereikend genoeg, want twee ronden later gaat ook Oscar Piastri hem voorbij.

De eerste regendruppels

Terwijl het begint te spetteren begint Lewis Hamilton aan te dringen bij teamgenoot George Russell. De zevenvoudig wereldkampioen haalt hem in en gaat nu aan de leiding van zijn thuisrace. Lang kan hij hier niet van genieten, want zodra het iets harder begint te regenen stormt Lando Norris naar voren. Eerst verschalkt hij Russell en niet veel later is ook Hamilton het haasje.

Zijn teamgenoot Piastri gaat ook als een mes door de boter over het circuit onder deze omstandigheden en rukt snel op naar de tweede plek. Leclerc laat de intermediate band onder zijn Ferrari schroeven, maar dat lijkt een verkeerde gok. Ook Zhou, Ocon en Pérez kiezen voor deze band, maar de Mexicaan roept over de boordradio dat het nog veel te droog is hiervoor.

Verstappen gaat in ronde 27 naar binnen en nu lijkt het wel het juiste moment voor de intermediate band. Ook Norris, Hamilton en Russell duiken naar binnen voor de band met de groene wang. Piastri gaat een ronde later vanaf de leiding naar binnen, maar heeft duidelijk veel tijd verloren op de droogweerband en komt terug op de zesde plek.

In ronde 34 krijgt Russell de opdracht van zijn team om zijn wagen naar de pitbox te rijden en zich terug te trekken uit de race vanwege een probleem met het watersysteem. Er klinkt gevloek over de boordradio, want de Brit had juist nu voor het thuispubliek willen schitteren.

De zon breekt door

Dan begint de zon te schijnen boven Silverstone en snel schieten de coureurs naar binnen voor de slickbanden. Hamilton kiest voor de zachte band, Verstappen voor de gebruikte harde band en een ronde later Norris ook voor de zachte band. De pitstop bij McLaren duurt een fractie langer en mede hierdoor komt Hamilton weer aan de leiding van de race.

De bandenkeuze van Verstappen lijkt de juiste te zijn, want de Nederlander begint rap in te lopen op de twee Britse coureurs voor zijn neus. Ditmaal zijn de rollen omgedraaid en in ronde 48 haalt de Red Bull met startnummer 1 Norris in. Dan gaat hij op jacht naar Hamilton, maar met ruim drie seconden achterstand en slechts drie ronden te gaan lijkt dat net te groot.

En daardoor wint Hamilton na 946 dagen eindelijk weer een Formule 1-race! Verstappen komt als tweede over de finish, gevolgd door Norris. De Brit zet ondertussen ook nog een nieuw record neer in de koningsklasse van de autosport: niet eerder won een coureur negen maal op hetzelfde circuit.

Lees hier alles over de GP van Groot-Brittannië

Uitslagen