Christian Horner waarschuwt Sergio Pérez na weer een tegenvallend raceweekend. Volgens de teambaas begint de puntloze reeks van de Mexicaan onhoudbaar te worden, vooral omdat McLaren steeds meer op Red Bull begint in te lopen. Pérez wist in Silverstone wederom geen kostbare punten te pakken voor zijn team.

Na een teleurstellende kwalificatie op de zaterdag in Silverstone, waarbij Pérez niet hoger kwam dan P19, was de Britse race op zondag er ook eentje om gauw te vergeten voor de Mexicaan. Red Bull koos ervoor om Pérez vanuit de pitstraat te laten starten, zodat ze een nieuwe motor in zijn RB20 konden monteren. De coureur was echter niet in staat om punten te scoren.

“Dit weekend is er niet echt iets naar zijn zin gegaan”, zei ook teambaas Christian Horner, tegenover RaceFans. De Brit somt op waar het allemaal voor zijn coureur misging. “We namen een gok in de race. Hij startte op de harde band en maakte al vroeg in de race behoorlijke progressie. Het begon toen te regenen, hij zat toen op P15 of 16. Op dat moment gooi je de dobbelstenen. We gingen naar de intermediates.” Horner geeft eerlijk toe dat achteraf de keuze voor intermediates een verkeerde gok was. “Als het was gaan regenen, had hij er als een held uitgezien. Dat gebeurde niet, dus we hadden een extra stop. Hij verloor te veel tijd”, is de conclusie van de teambaas.

Situatie Pérez onhoudbaar?

Het tegenvallende weekend in Silverstone is niet het eerste raceweekend waarbij Pérez het circuit met nul punten verlaat. Het was zelfs de derde keer in vijf races dat de Mexicaan er niet in slaagde om punten te scoren. Horner waarschuwt daarom zijn coureur alvast. “Hij weet dat het onhoudbaar is om geen punten te scoren,” aldus de teambaas. “Hij kent zijn rol en zijn doel en dus is niemand gretiger dan Checo om terug te komen.”

LEES OOK: Brown wil strijd aangaan met Red Bull: ‘Sergio presteert ondermaats’

De ondermaatse prestaties van Pérez vielen andere teambazen ook al op, onder wie McLarens Zak Brown. Volgens de McLaren-CEO zorgen de mindere prestaties van de Red Bull-coureur er zelfs voor dat zijn team kans maakt op de constructeurstitel dit jaar. “[McLaren heeft, red.] ons vandaag zeven punten afgepakt”, ziet ook Horner. “Het is iets waar we ons erg bewust van zijn. Om een constructeurskampioenschap te winnen, moeten beide auto’s scoren.”

Lees hier alles over de GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).