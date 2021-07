De crash van Max Verstappen in Silverstone afgelopen weekend loopt flink in de papieren, zo schrijft teambaas Christian Horner in zijn column. Het team raamt de schade op 1.8 miljoen dollar, zo’n anderhalf miljoen euro. “Dat heeft een enorme impact gezien de budget cap die geldt dit jaar.”

Het zit de Red Bull-teambaas nog duidelijk dwars vijf dagen later. In zijn column op de site van Red Bull loopt hij nog een keer leeg over het incident. “Het is geen geheim dat wij nog altijd vinden dat Hamilton er te makkelijk mee weg is gekomen. Gezien de omvang van het ongeluk en de lichte straf (10 seconden tijdstraf), kijken wij nog altijd naar alle data en hebben we het recht (tot 14 dagen na de race, red.) om een herziening aan te vragen. Daarom nemen we al het materiaal nog eens door en overwegen we onze opties.”

Horner stoorde zich ook aan het narratief dat Verstappen zelf te agressief is geweest. “Dat vond ik niet terecht. Alleen al het feit dat hij nul strafpunten op zijn licentie heeft en dat hij in recente jaren niet schuldig is bevonden aan het maken van fouten op de baan. De agressieve 17 jaar oude rookie Max Verstappen waar Hamilton het over heeft, is niet dezelfde Max van nu. Net zoals Hamilton niet meer die jongen van toen is.”

“Ze zijn allebei compromisloos in hun stijl maar het zijn ook hele getalenteerde coureurs met heel veel ervaring. Feit is dat Hamilton zijn gelijke heeft gevonden in een auto die competitief is. Ik ben het er mee eens dat beiden respect naar elkaar moeten tonen maar Hamilton was de agressor zondag.”

‘Max richt zich op Hongarije’

Verstappen zelf is in ieder geval klaar voor volgende week, schrijft Horner. “Ik sprak hem maandag en hij voelde zich alsof hij een paar rondjes met Tyson Fury had gebokst. Hij was bont en blauw maar dankbaar voor de goede zorgen door het medische team. En Max zou Max niet zijn als hij zich niet op de volgende race in Hongarije zou focussen. “

“Hij zal niet blijven hangen bij het incident van Silverstone en wil zich op de baan revancheren. Hij is vastbesloten het ongeluk achter zich te laten en het als motivatie voor de komende races te gebruiken.”

