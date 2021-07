Polesitter Max Verstappen verwacht in de race nog altijd een zware strijd met Mercedes. Vooral de topsnelheid van de Mercedes-bolides die achter hem op de grid staan, lijkt een potent wapen. Al is de reden erachter niet mysterieus: “Wij rijden met meer vleugel en daarom zijn we langzamer op de rechte stukken. Daar moet je eerlijk over zijn.”

Dat was een keuze die op de vrijdag is gemaakt. En aangezien vrijdag tijdens de kwalificatie de parc fermé-regels zijn ingegaan (waardoor je de auto niet meer onder handen mag nemen, red.) betekent het dat Verstappen en Red Bull het er verder gewoon mee moeten doen.

“Het is wat het is”, vertelt hij in gesprek met de Nederlandse media in Silverstone, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Je ziet dit weekend wel heel duidelijk dat Mercedes sneller is op de rechte stukken en wij sneller zijn in de bochten. Omdat we met meer vleugel rijden. En wij geven dat dan ook toe”, vervolgt Verstappen met een lachje.

Verstappen verwijst daarmee naar de recente ophef – en verdachtmakingen vanuit Mercedes – over hoe Red Bulls Honda-motor een paar races lang meer topsnelheid had. Toen reed Mercedes echter met meer vleugel. Nu is het dus andersom. “Wij geven toe dat we met meer vleugel rijden en daarom langzamer zijn. Daar moet je eerlijk over zijn.”

Volgens Verstappen heeft hij ‘net wat te veel’ vleugel staan, al denkt hij dat het nog warmere weer dat zondagmiddag naar Silverstone komt Red Bull in die zin gunstig gezind zal zijn. “Het is altijd moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat dat iets beter voor ons is, maar je verliest nog altijd op de rechte stukken.”

Twee tegen één

Van het onderstuur waar hij vrijdag in de kwalificatie last had, was in de sprintkwalificatie van zaterdag overigens geen sprake meer. Omdat je daarin minder pusht dan over een enkele vliegende ronde, en er met zwaardere auto’s wordt gereden, legt Verstappen uit.

Ook kon hij in de auto nog wat dingen aanpassen met de tools achter het stuur. “Qua setup natuurlijk niet, maar bepaalde dingen kun je nog wel anders doen.” Vooruitblikkend verwacht Verstappen zondag ‘nog altijd een zware strijd’. “Puur ook omdat Mercedes met twee auto’s achter me staat, en ik heb niet echt een back-up.”

Aan de andere kant, erkent Verstappen, is hij dat wel gewend. Zo kan het echter wel eens een strategisch spel worden, al verwacht Verstappen wel dat de bandenkeuze voor de race an sich makkelijk gemaakt is. Softs zijn volgens hem normaliter geen optie op de bandenverslindende Britse baan.

