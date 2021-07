Max Verstappen heeft de eer om zich tot de eerste winnaar van een sprintkwalificatie te kronen, wat beloond wordt met de poleposition voor de Grand Prix van Groot-Brittannië voor de zondag. De Nederlander kon na een raketstart direct in bocht 1 al afrekenen met Lewis Hamilton en zag na 17 rondes als eerste de finishvlag.

Op vrijdagmiddag is de normale kwalificatie al verreden, die de startvolgorde voor deze sprintkwalificatie bepaalde. Zo mocht Lewis Hamilton vanaf de eerste startplek vertrekken als snelste in Q3, Max Verstappen begon de allereerste sprintkwalificatie als tweede. Het gaf de coureurs ook een vrije bandenkeuze voor de race over een afstand van 100 kilometer, in dit geval 17 rondes. Valtteri Bottas nam de gok op de zachte band terwijl Hamilton en Verstappen het wat meer op safe speelden en op de mediums startten, zoals het grootste deel van de grid – mede dankzij de toch voor Britse begrippen hete omstandigheden.

Op een volgepakt Silverstone kende publiekslieveling Hamilton een matige start terwijl Verstappen – met vlammen uit de remmen – een echte raketstart had en in bocht 1 al de leiding overnam. De Mercedes-coureur liet hem echter niet makkelijk wegrijden, hij probeerde het buitenom bij Copse maar moest hij afhaken om contact te voorkomen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Fernando Alonso is dan de grootste profiteur van de hectische openingsronde van de race, want de Spanjaard wint maar liefst zes plekken op de zachte band. Hij moet zich wel hard verdedigen tegen Lando Norris, die met zijn McLaren het thuispubliek natuurlijk op wat moois wil trakteren. Alonso slingert daarbij hevig op het Hangar-straight, waar hij wel een waarschuwing voor krijgt. Lang kan de tweevoudig wereldkampioen het ook niet volhouden en moet na zijn briljante start toch wat inleveren.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez heeft een minder goede start en moet twee plaatsen inleveren. Zijn zaterdag wordt nog erger wanneer hij op volle snelheid in Chapel van de baan glijdt. Hij weet de Red Bull uit de muur te houden, al komt de Mexicaan gevaarlijk terug op een plek waar andere coureurs op volle snelheid aankomen. Hij zakt weg tot de achttiende plaats en wordt zelfs naar de pitbox geroepen in de voorlaatste ronde en staat dus een zware taak te wachten voor de race van zondag.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

In het middenveld zijn er genoeg gevechten, Carlos Sainz rekende af met Pierre Gasly in de laatste bocht terwijl Alonso op de zachte band zijn voordeel bij de start ziet verdwijnen en zich nu nog harder moet verdedigen tegen Sebastian Vettel, maar weet zijn zevende plaats wel vast te houden.

Vooraan laat Hamilton niet zomaar los. De zevenvoudig wereldkampioen moet wel een seconde toegeven op de Nederlander en ziet dat gat langzamerhand, mede door de slijtende banden, groter worden. Het komt dan ook niet tot een echte aanval op de Red Bull, die dus vanaf ronde één al aan de leiding gaat. Na zeventien enerverende ronden schrijft Verstappen geschiedenis door de eerste winnaar van een Formule 1-sprintkwalificatie te worden.

De top-drie krijgt volgens de regels voor de sprintkwalificatie punten. Winnaar Verstappen krijgt drie punten en loopt zo dus nog een puntje uit op Hamilton, die er met zijn tweede plaats twee krijgt. Nummer drie Bottas krijgt er één puntje bij. Zondag zullen meer coureurs weer in de punten vallen, dan krijgt de top-tien zoals gewoonlijk punten.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

De uitslag van deze sprintkwalificatie vertaalt zich één-op-één naar de startvolgorde voor de race van zondag. Dus Verstappen krijgt de officiële poleposition achter zijn naam geschreven, alweer de vierde op rij voor hem. Hamilton zal tegen de Red Bull aankijken bij de start. Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, George Russell en Esteban Ocon vormen de top-tien voor de echte race.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16:00 uur Nederlandse tijd.