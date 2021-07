Een top start en een sterke verdediging hebben Max Verstappen aan de eerste plaats in de sprintkwalificatie en de pole voor de race van zondag geholpen. “Ik verwacht zondag een hele spannende race.”

Makkelijk had Verstappen het, in elk geval in de openingsfase, namelijk niet. De Nederlander schoot uit de startblokken, maar titelrivaal Lewis Hamilton probeerde de Red Bull-coureur meerdere keren weer voorbij te steken in de eerste ronde. Verstappen verkocht zijn huid echter duur en hield de Brit af.

“We hadden een hele goede start en daarna hebben we elkaar hard gepusht”, vertelt Verstappen, voor wie de crux hem daarna vooral in het sparen van de banden zat. “Die kregen namelijk blaren.” Verstappen verwacht dat banden managen ook morgen het devies is. “Al zal iedereen daarmee moeten dealen.”

“Het was wel apart om zo pole te pakken”, erkent Verstappen, met de Formule 1 die het sprintkwalificatie-format dit weekend voor het eerst uitprobeert. Voor zondag verwacht hij dus weer een felle strijd. Zeker omdat de Mercedessen veel topsnelheid hebben. “Hopelijk hebben we zondag weer een goede start en daarna een goede race.”

De Nederlander spreekt verder nog een woord van dank uit aan het Britse publiek, massaal aanwezig op Silverstone. “Ik weet dat ze hier vooral zijn om de Britse coureurs te steunen, maar ik wil er zondag vooral een mooi gevecht van maken met Lewis.”

