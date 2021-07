Na alle nieuwigheidjes, amuses en hapjes is het tijd voor het echte hoofdgerecht: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op het warme rubbervretende circuit van Silverstone zullen de banden het verhaal van de dag worden maar zou de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zomaar eens beslist kunnen worden door de afstelling van een achtervleugel.

Toto Wolff voorspelde het al, wie er vrijdag meteen snel is, heeft daar meteen het hele weekend profijt van. Na de eerste vrije training moesten de teams de knoop doorhakken wat betreft hun afstelling omdat de auto’s na de kwalificatie die dag parc fermé ingingen. “Vooral Lewis rijdt met minder vleugel achter, zij gaan hard op de rechte stukken waar wij het verschil in de bochten moeten maken”, observeerde Max Verstappen vrijdag al. “Als ik mijn afstelling opnieuw zou mogen doen, had ik het zeker anders gedaan met meer topsnelheid.”

De cijfers van de topsnelheden zijn inderdaad flink in het voordeel van Hamilton. Max Verstappen noteerde tijdens de sprintrace aan het eind van het Hangar Straight een topsnelheid van 299 kilometer per uur tegen 321 voor Hamilton. Logisch natuurlijk, de laatste deed dat met DRS waar Verstappen er geen heeft gehad. In de kwalificatie op vrijdag (met DRS en de batterij vol open) tikte Hamilton er de 330 aan tegen 320 voor Verstappen. Op zaterdag was er op de run naar Brooklands in sector 1 ook een flink verschil: 297 voor Verstappen tegen 309 (met DRS) voor Hamilton.

Voor een inhaalactie op pure snelheid lijkt de Brit het dus vooral te moeten hebben van het Hangar Straight. In de combinatie Maggots/Becketts/Chapel lijkt Verstappen een fractie sneller, zijn snelheden gemeten daar zijn iets hoger dan die van Hamilton. Maar om de impact van een goede slipstream te illustreren, Carlos Sainz haalde gisteren aan het einde van het rechte stuk mét DRS plus een slipstream dik 350 kilometer per uur en vloog bijna over het voormalig vliegveld. Conclusie: mocht Hamilton er bij uitkomen Chapel er een keer in slagen dicht op te zitten, wordt het een lastig karwei voor Verstappen om hem achter zich te houden.

Dit ogenschijnlijke snelheidsvoordeel kon Hamilton op zaterdag nog niet uitbuiten. De eerste twee sprints in de openingsronde naar Brooklands en daarna naar Copse waren even spannend. Daar had Hamilton zichtbaar meer momentum maar eenmaal gesetteld was er daarna voor de Brit op gelijke banden geen beginnen aan. Steeds liep hij op de rechte stukken in maar kon hij Verstappen in de meer bochtige secties niet bijhouden. “Het is zo moeilijk om te volgen en te passseren. Daar hebben we echt stops en strategie bij nodig.”

Bandenleverancier Pirelli denkt ondanks de hitte en de reputatie van Silverstone van bandenkiller dat een eenstopper het snelst zal zijn, een combinatie van de mediums en de hards. Men heeft voor de startband vrije keus, er hoeft immers geen Q2-band gebruikt te worden. “We zagen vandaag dat de mediums de snelle bochten en bijbehorende krachten goed konden verteren, daarom denken we dat deze band het populairst zal zijn om mee te beginnen”, aldus Pirelli-baas Mario Isola.

“Het wordt morgen nóg warmer dus het managen van de banden wordt erg belangrijk. Ook zagen we blaarvorming op de banden, mede door het pushen van begin tot eind.”Starten op soft is ook een optie maar de gele mediumband geeft meer flexibiliteit en hoeft minder management. En wie er nog twee nieuwe softs heeft, is een tweestopper in combinatie met een stint op medium ook een optie, maar wel de langzaamste wegens de lange pitstraat.

De Engelsen willen vast niet aan voetbal denken maar om in die sferen te blijven, staat het na twee dagen Silverstone 1-1. “The Empire strikes back”, zei een licht euforische Toto Wolff vrijdag na de ‘gewonnen’ kwalificatie. Red Bull-topman Helmut Marko counterde na de sprintrace: “Max heeft ingehaald waar het kon, bij de start. Daarna heeft hij de aanvallen afgeslagen en laten zien wie de baas is. We greet the Empire“, knipoogde hij.

… Behielden Valtteri Bottas en Charles Leclerc hun plekje op de tweede rij. Bottas werd zaterdag overduidelijk gebruikt als pion in het Hamilton/Verstappen-schaakspel maar oogt dit weekend desondanks ‘vrijer’. Hij is bezig aan een betere reeks dus vlak hem niet uit.

… Ster van de sprintrace was zonder twijfel Fernando Alonso, een raketstart bracht hem van P11 naar P5, hij eindigde uiteindelijk als zevende. Zij verdedigingstactiek tegen Norris en Ricciardo kwam hem op een waarschuwing te staan. “Daar was ik door verrast maar het kan me niets schelen. Na negen races zoek ik nu the dark side op, daar zal ik blijven tot het einde van het seizoen.” De mannen van McLaren zijn gewaarschuwd.

… George Russell zag zijn kansen op punten slinken. Hij kreeg een gridstraf van drie plekken voor een touché met Carlos Sainz. De publiekslieveling zal het vandaag vanaf P12 moeten proberen.

… Sergio Perez verontschuldigde zich bij Red Bull voor zijn ietwat knullige spin op zaterdag. Het kostte hem de sprintrace en Red Bull besloot zijn auto uit de race te halen. Op deze manier is de afstelling van de Red Bull aan te passen om het inhalen te vergemakkelijken. De Mexicaan moet alleen wel vanuit de pits zijn race beginnen.

