Geen negende maar twaalfde startplaats voor George Russell in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit heeft van de stewards een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het incident met Carlos Sainz in de sprintkwalificatie.

In de openingsronde van de eerste Formule 1-sprintkwalificatie gebeurde er genoeg, van vooraan het veld tot aan de achterhoede. In de drukte komen George Russell en Carlos Sainz met elkaar in contact bij Brooklands. Russell zit met de Williams aan de binnenkant van de Spanjaard, maar op de onboard van Sebastian Vettel is goed te zien dat de Brit zich verremt en zo tegen de Ferrari knalt. Sainz komt als gevolg daarvan naast de baan terecht en keert via het gras terug op de baan, wat ook allesbehalve veilig te noemen was. Onder andere Kimi Räikkönen moest de terugkerende rode bolide ontwijken.

Foto: BSR Agency

Door het incident viel Sainz terug tot buiten de top-tien. Hij kwam daarna niet verder dan de elfde plaats in de sprintkwalificatie. Voor de punten zal dat hem weinig uitmaken, maar voor de startvolgorde voor de race heeft het wel wat grotere gevolgen, aangezien de uitslag van de sprintkwalificatie direct de startvolgorde van de race is. Na afloop van de sprintkwalificatie van 17 ronden op Silverstone verontschuldigde Russell zich nog bij zijn concullega, al zouden de stewards het incident nog altijd bekijken en beoordelen.

Dat oordeel is er nu, en het is slecht nieuws voor thuisheld Russell. De Brit kende een indrukwekkende kwalificatie met de achtste tijd en kwam keurig als negende over de streep in de sprintkwalificatie, maar zal de Grand Prix van Groot-Brittannië buiten de top-tien starten vanwege een gridstraf van drie plaatsen. Esteban Ocon, Sainz en Pierre Gasly profiteren van de straf, want die schuiven allemaal een plekje naar voren. Russell zal startplek twaalf innemen.

Voor Sainz was het in ieder geval duidelijk wie er schuldig was aan het incident, die hem dus wat kostbare plaatsen kostte. “Het was best overduidelijk een foutje van George”, vertelde Sainz. “Het is lastig voor ons om in de vuile lucht achter iemand te zitten, dan is het makkelijk om een foutje te maken zoals hij deed. Maar het kostte me vandaag best wat, want ik viel terug van de tiende plaats tot de laatste plaats, om dan als elfde achter hem te eindigen. Het doet pijn omdat het dit keer niet mijn fout was. Het is wat onfortuinlijk, maar we zullen wel zien wat er gebeurt”, aldus de Spanjaard, die als kleine troost dus vanaf de tiende plaats zal starten.