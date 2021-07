De sprintrace van Max Verstappen was al bijna voorbij voordat deze begonnen was. Op de grid sloegen de vlammen uit zijn linkervoorwiel en kende de Nederlander nog enkele spannende momenten. “Dat heeft vast wel een paar mooie foto’s opgeleverd.”

Het is niet ongebruikelijk dat remmen enorm opwarmen als de auto’s stilstaan. Maar in de on-Engelse hitte van Silverstone begon Verstappen zich enige zorgen te maken. “Ik zag de mensen op de tribune al foto’s nemen, die hebben wel een paar mooie gemaakt, denk ik. Een paar vlammen is niet zo erg maar dit was wel iets meer dan een paar.”

Foto: Screenshot F1TV

Zoals gebruikelijk bij de start staan de mannen op de eerste rij het langst stil, het is dan altijd wachten op de hekkensluiters van het startveld. Op de beelden is te zien hoe Verstappen hoofdschuddend naar de vlammen kijkt en in zijn spiegels. “Schiet alsjeblieft op, is alles wat ik dacht! Gelukkig stond iedereen op tijd op zijn plek en kon ik starten.”

De start van Verstappen was uiteindelijk doorslaggevend voor zijn resultaat in de sprintkwalificatie. Hij had Hamilton meteen te pakken en gaf de leiding niet meer uit handen. Al maakt hij zich nog wel zorgen over het eerste rempunt: “Bij het aanremmen van bocht drie had ik wel even iets van: ‘Als de remmen het maar doen’. Gelukkig ging het allemaal goed.”