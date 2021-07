De allereerste Formule 1-sprintkwalificatie zit erop. De twintig coureurs streden zeventien ronden lang om hun startplaats voor de hoofdrace op zondag, de Grand Prix van Groot-Brittannië. De sprintkwalificatie zorgde voor verdeeldheid onder de fans, maar hoe zit het met de coureurs? Een overzicht van wat zij vinden van dit experiment op Silverstone.

Lewis Hamilton (P2)

“Ik weet niet hoe het voor de fans was, maar volgen mij is dit weekend echt geweldig. Vandaag was heel erg leuk en de kwalificatie op een vrijdag maakt het veel leuker. Ik weet niet of dat de spannendste race ooit was, maar we zouden er meer van moeten doen, want het maakt het weekend beter.”

Max Verstappen (P1)

“Het was eens wat anders. Ik genoot ervan om met minder brandstof in race-afstelling te rijden. De auto komt veel meer tot leven en is veel beter te besturen. Het is alleen wel een beetje vreemd om de poleposition te hebben vanwege een race. Misschien is het iets waar je aan gewend moet raken. Ik vind dat de poleposition verdiend moet worden na één rondje.”

Charles Leclerc (P4)

“Ik genoot ervan. Om eerlijk te zijn maakt het de vrijdag ook stukken minder saai, met een sprintrace op zaterdag wat goed is.”

Antonio Giovinazzi (P15)

“Ik weet het niet, om eerlijk te zijn. Er gebeurt niet veel na de eerste ronde. We moeten het nog een keer in werk zien. Om eerlijk te zijn ben ik dus niet honderd procent overtuigd.”

Foto: BSR Agency

Nicholas Latifi (P17)

“Het is zeker wat intenser dan een normale Grand Prix. Ik denk niet dat iemand echt aan bandenmanagement deed vanwege de afstand. Het is hetzelfde voor iedereen, dus dat haalt dat element weg.”

Yuki Tsunoda (P16)

“Voor mijn positie niet zo, maar voor de fans is het een nieuw format en ik denk dat het wel een goed format is.”

George Russell (P9)

“Het was een interessante race. De banden hebben niet echt een kans om te slijten, dat gebeurt normaal gesproken pas na zeventien ronden. Het was dus constant volgas gaan. Het was lastig om in te halen, we reden bijna de hele tijd achter elkaar aan. De echte actie stond waarschijnlijk juist net op het punt van beginnen. Het is lastig om dan eens top-tien te rijden, maar geen punten te krijgen.”

Sebastian Vettel (P8)

“Het heeft het wat spannender gemaakt. Het was wat anders voor ons allemaal. Je moet het eigenlijk niet aan ons vragen, maar aan de fans en wat zij ervan vinden. We doen dit format natuurlijk voor hen. Vraag het dus aan de mensen thuis en op de tribunes. Voor ons: wij houden van racen. Een vrije training is niet zo spannend als een race.”

Esteban Ocon (P10)

“Ik bedoel, het heeft ons drie posities opgeleverd. Dat was wel goed.”