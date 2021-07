De eerste sprintkwalificatie in de geschiedenis van de Formule 1 is een feit. Over een afstand van 100 kilometer mochten twintig coureurs op de baan uitvechten hoe de startopstelling voor de Grand Prix op zondag eruit zou zien. Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1 en aanjager van het nieuwe format, is erg te spreken over het experiment.

“Ik ben erg tevreden. Ik zat op het puntje van mijn stoel”, verklaart Brawn na afloop van de sprint. De korte race, die nog geen halfuur duurde, bevatte alles dat hij wilde zien. “We hadden een paar geweldige duels en we zagen de oude Fernado Alonso weer. Dat alleen al was de prijs van het kaartje zeker waard.”

Maar niet alleen de sprintkwalificatie is een succes. Het hele weekendschema zorgt voor meer beleving, denkt Brawn. “We wilden drie dagen actie, die steeds verder opbouwt. Kwalificatie op vrijdag, sprintkwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Dat is denk ik gelukt”, zegt hij. “We hebben niets minder gemaakt. We hebben het weekend alleen maar beter gemaakt.”

Veel mensen, waaronder ook enkele coureurs, verwachtten dat de sprintrace een lange trein zou worden. Daar is echter niets van waar gebleken. “Het is interessant dat slechts vier coureurs morgen zullen starten op de plek waarop ze zich kwalificeerden”, vertelt Brawn. “Dat laat zien dat hoe coureurs zijn. Als je ze in een auto stopt, zullen ze het niet rustig aan doen.” De Brit is blij toch zijn gelijk te hebben gekregen. “We zagen wat ik verwachtte te zien: geweldige actie.”

Helemaal perfect is het nieuwe weekendprogramma nog niet. Gevraagd of Brawn nog verbeterpunten heeft gezien, geeft hij toe van wel. “Ik zie wat dingen die ik graag wat meer naar voren zou willen brengen”, vertelt hij. “Niets groots, maar ik denk dat we ergens in de komende weken gewoon even gaan zitten met de FIA en de teams.” De sprintkwalificatie is ontwikkeld om de kijkers meer actie te bieden. Daarom is het vooral belangrijk wat die ervan vinden. “We zullen luisteren naar wat de fans en de de media ons vertellen en kijken wat we kunnen verbeteren. Maar ik denk dat de basis van het format fantastisch is.”