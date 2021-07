Het is Lewis Hamilton niet gelukt om zijn eerste plek in de startopstelling voor de sprintkwalificatie vanmiddag om te zetten in de poleposition voor morgen. De Brit zag Max Verstappen bij de start langszij komen en had aan zeventien ronden niet genoeg om zijn plek weer te heroveren. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas werd, op enige afstand, derde.

“Ik geef het alles wat ik heb”, zegt Hamilton tijdens de sprintrace tegen zijn team. Het zou helaas niet goed genoeg zijn. De betere start van Verstappen kost Hamilton poleposition voor de hoofdrace in Groot-Brittannië dit weekend. In de eerste ronde blijft hij wel op de staart van Verstappen zitten, maar een gat vindt hij niet. Uiteindelijk komt Hamilton na zeventien ronden wel binnen twee seconden van de Nederlander over de streep.

Lees ook: Verstappen: ‘Best apart om zo pole te pakken, verwacht een spannende race’

Hamilton is dolblij met de steun die hij dit weekend van zijn thuispubliek krijgt. “De energie die ik van deze fans krijg betekent de wereld voor me. Het spijt me dat ik vandaag niet heb kunnen winnen”, zegt hij na afloop van de race. Hamilton probeert wel positief te blijven. “Morgen vechten we weer. Het is niet fijn om vanaf P1 te verliezen, maar we proberen morgen het negatieve in het positieve om te zetten.”

Jenson Button, vriend en oud-teamgenoot van Hamilton, probeert Hamilton in het interview nog een hart onder de riem te steken door te stellen dat Hamilton vandaag maar een punt heeft verloren ten opzichte van Verstappen. Hamilton is het daar niet helemaal mee eens. “Elk punt telt”, zegt hij. Ik zou niet zeggen dat het in deze race minder uitmaakt.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

De start is waar het fout is gegaan, denkt Hamilton. “Red Bulls starts zijn zo goed dit jaar”, legt hij uit. “Wij verliezen daar wat. We moeten wat harder werken om dat te verbeteren, want plekken verliezen is nooit goed.” De zevenvoudig wereldkampioen was niet ontevreden over zijn start, maar weet dat die het verschil tussen twee en drie punten heeft betekend. “Ik zou willen dat ik de start opnieuw kon doen”, verklaart hij dan ook.

Lees ook: Verstappen wint eerste sprintkwalificatie en pakt pole voor Britse GP

Het format van de sprintkwalificatie is wel een succes in de ogen van Hamilton. “Ik weet niet hoe het voor de fans was, maar volgen mij is dit weekend echt geweldig”, zegt hij. “Vandaag was heel erg leuk en kwalificatie op een vrijdag maakt het veel leuker. Ik weet niet of dat de spannendste race ooit was, maar we zouden er meer van moeten doen, want het maakt het weekend beter.” Morgen volgt weer een zondag als vanouds. Hamilton sluit daarom af me een laatste oproep aan zijn fans: “Ik heb morgen iedereens energie weer nodig. Ik zal mijn best doen.”