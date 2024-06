Na een spannende sprint shootout start Max Verstappen zaterdag vanaf pole position in de sprintrace in Oostenrijk. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri eindigden op de Red Bull Ring vrijdag in de sprintkwalificatie als tweede en derde.

Het circuit in Spielberg vormt het decor voor het derde sprintraceweekend van het seizoen. Eerder dit jaar kregen de coureurs het format al in China en Miami voor de kiezen. Beide keren won Verstappen de race. In de kwalificatie was hij echter alleen in de Amerikaanse stad het snelst (Lando Norris was dat in China). In Oostenrijk gold Verstappen weer als voorname kandidaat voor pole, ondanks alle problemen van de afgelopen weken met de RB20.

Met sessies van 12, 10 en 8 minuten is de tijd in een sprint shootout beperkter dan in een reguliere kwalificatie. Met de meeste auto’s eenmaal op de baan in Spielberg, is het een drukte van belang. Grote verrassingen blijven uit, of het moet zijn dat Logan Sargeant eindelijk eens Alex Albon aftroeft in de Williams. De snelste tijd komt, voor wat het waard is, al in de openingssessie op naam van Verstappen.

Flinke schuiver

Yuki Tsunoda mag van geluk spreken dat hij door kan na een flinke schuiver, de Japanner overleeft als nummer 15 de eerste schifting. Dat lukt hem daarna niet nog een keer, ook voor onder anderen Sargeant en de zwaar tegenvallende Aston Martin-coureurs is het na SQ2 voorbij. Verstappen is opnieuw een paar tienden van een seconde sneller dan de rest en niets lijkt een pole voor de Nederlander dan ook in de weg te staan.

Omdat iedereen maar één run doet door de beperkte tijd die er is, is het opnieuw een drukte van belang op de baan. Een spannende strijd ontvouwt zich, Verstappen blijkt zoals verwacht de snelste man van het veld. Een tiende scheidt hem van de rest van het veld, Norris is de man die hem vergezelt op de eerste startrij. Oscar Piastri volgt zijn teamgenoot van McLaren op plek drie.

Garanties zijn er niet, maar in tegenstelling tot veel recente weekenden doet de RB20 het vooralsnog prima in Oostenrijk. Verstappen kan zaterdag vanaf 12.00 uur op weg naar sprintzege nummer drie van het jaar.

