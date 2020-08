McLaren rekent op uitdagend weekend: ‘Banden managen wordt cruciaal’

Het team van McLaren kende een moeilijke tweede race op Silverstone, met slechts een negende plaats voor Lando Norris en een dertiende plaats voor Carlos Sainz. Het team wil tijdens de thuisrace van Carlos Sainz eindelijk weer een goed resultaat boeken, maar rekent op een uitdagend weekend.

Carlos Sainz was bepaald niet de gelukkigste coureur op Silverstone, met een lekke band die hem een vierde plaats kostte in de eerste race en een mislukte pitstop in de tweede race, waarmee de kans op punten verkeken was.

Carlos Sainz is na de moeilijke start van het seizoen vastbesloten om een goed resultaat te boeken tijdens zijn thuisrace in Barcelona. “Het is een frustrerende start van het seizoen geweest. We hebben zware competitie in het middenveld en die teams hebben een sprong voorwaarts gemaakt. We hebben veel punten verloren de afgelopen races, maar we moeten door blijven werken. Elke race is een nieuwe kans. Ik ben vastberaden om een goed resultaat te boeken in mijn thuisrace”, zegt Sainz.

Lando Norris had ook niet de makkelijkste race afgelopen weekend. De jonge Brit noemde de tweede stint in de race de slechtste die hij ooit had meegemaakt. Hij was dan na afloop ook blij verrast dat hij nog twee punten pakte.

De McLaren-coureur rekent op wederom een uitdagend weekend. “We hadden een moeilijke race afgelopen weekend, maar ik kijk er naar uit om weer in actie te komen. Barcelona is een baan wat alles heeft met een mix van langzame en snelle bochten. Het wordt weer een uitdaging met de hitte”, zegt Norris.

Ook teambaas Andreas Seidl rekent op een grote uitdaging dit weekend. “Alle teams kennen Barcelona goed, maar het zal compleet anders zijn dan in februari dankzij de hogere temperaturen. We zagen vorig weekend al wat hogere temperaturen met de banden kunnen doen. De banden managen wordt daarom ook dit weekend cruciaal”, zegt Seidl.

