2021-kalender bijna klaar: ‘Nog enkele overeenkomsten afronden’

Chase Carey heeft in gesprek met Wallstreet-analisten onthuld dat de kalender voor het seizoen 2021 “zo goed als afgerond” is. De F1-baas vertelt daarbij dat er extra flexibiliteit wordt ingebouwd in de kalender. “Dat is meer een kleine aanpassing dan een echte herstructurering.”

Normaal gesproken presenteert de Formule 1 rond deze tijd van het jaar een voorlopige kalender voor het aankomende seizoen. Door de onzekerheid die de coronacrisis met zich mee brengt, zal die bekendmaking dit jaar langer op zich laten wachten. Toch zegt Chase Carey dat de kalender voor 2021 bijna klaar is. De Formule 1 zou voor 2021 mikken op de 22 oorspronkelijke races van 2021.

“We hebben 2021 nog niet aangekondigd omdat de focus nog op 2020 ligt”, vertelt Carey aan analisten van Wall Street. “Maar we zijn redelijk dichtbij afronding van de kalender voor 2021. We moeten nog enkele overeenkomsten afronden, maar de zakelijke voorwaarden zijn al overeengekomen. Dit zijn gesprekken die ver voor het coronavirus zijn begonnen, en dat heeft zeker geen negatieve impact gehad.”

Omdat het huidige seizoen mogelijk later eindigt dan gepland, zou het volgende seizoen wat later kunnen beginnen. “We plannen het mogelijk zodanig dat er iets meer ruimte in het begin zit, zodat de kalender in de tweede helft wat voller is en we iets meer flexibiliteit hebben”, legt Carey uit. “Dat is meer een kleine aanpassing dan een echte herstructurering. Duidelijk is dat we na verloop van tijd meer zullen weten. En er is altijd de mogelijkheid dat we gaandeweg wat aanpassingen doen”, benadrukt de Amerikaan.

Opnieuw publiek bij de races?

De Formule 1 bekijkt vanaf wanneer het mogelijk is om opnieuw publiek toe te laten. Daarvoor wordt momenteel gekeken naar andere grote sportevenementen. “Op dit moment plannen we races waar fans bij aanwezig zijn. We hebben contact gehad met de meeste evenementen, maar niemand heeft er zicht op. Er is een groot aantal sporten dat hier eerder mee aan de slag gaat. Wat gaan de NBA, de NHL, enzovoort doen als zij aan het komend seizoen beginnen? Wat doen de grote voetbalcompetities in Europa? Ik denk dat wij het voordeel hebben dat veel dingen eerder gebeuren en dat wij dat als voorbeeld kunnen gebruiken.”

