Imola hoopt in 2021 ook weer een plekje op de F1-kalender te krijgen

Het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, oftewel Imola, keert dit jaar na een afwezigheid van dertien jaar terug op de Formule 1-kalender, en hoopt gelijk op een vast plekje voor volgend seizoen.

Dat verklaart circuitbaas Uberto Selvatico Estense in gesprek met Autosport. “We hopen dat er ook volgend jaar weer een mogelijkheid is een race te houden, al denk ik dat dit allemaal na de race van dit jaar besproken zal worden”, zegt Selvatico Estense, met de Emilia Romagna Grand Prix – zoals deze heet – die dit jaar op 1 november zal worden verreden.

Lees ook: Officieel: Formule 1 voegt Portimão, Nürburgring en Imola toe aan kalender

Volgens Selvatico Estense is het altijd een doel geweest voor de organisatie in Imola om de Formule 1 terug te halen naar het Italiaanse circuit, en heeft het daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. “Wij zijn zo beroemd om de Formule 1 en het circuit heeft zo’n geschiedenis, dat het niet alleen aan de coronasituatie toe te schrijven is dat de Formule 1 terugkeert”, stelt hij daarbij.

“De Formule 1 heeft immers behoefte aan historische circuits, waar de fans zoveel passie voor voelen”, denkt Selvatico Estense. De Formule 1 racete in 2006 voor het laatst op Imola en sindsdien heeft het altijd gegonsd van de geruchten over een rentree, maar het komt er dus dit jaar pas van. De Formule 1 was de afgelopen maanden ook naarstig op zoek naar extra Europese locaties vanwege de coronacrisis.

Lees ook: Kvyat genoot van imperfectie van Imola: ‘Moderne circuits zijn té perfect’