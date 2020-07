Kvyat genoot van imperfectie van Imola: ‘Moderne circuits zijn té perfect’

Het Alpha Tauri-duo Pierre Gasly en Daniil Kvyat kreeg vorige maand de kans om met een moderne Formule 1-auto het legendarische circuit van Imola uit te proberen. En dat beviel, op zijn zachtst gezegd. “Het was één van mijn beste rij-ervaringen ooit!”

Om de protocollen onder de knie te krijgen die dit weekend van kracht zijn, besloot het team van Franz Tost een test te houden. Men zocht het dichtbij huis, het circuit van Imola. Een cadeautje, vonden de coureurs en ze zijn het over één ding eens: imola mag terugkomen op de kalender.

Lees ook: LIVEBLOG Zwarte Mercedes zorgde voor technische hoofdbrekens, VT1 van start om 11.00 uur

Gasly: “Imola is geweldig, zo’n mooi circuit met zoveel historie. Het was één van mijn beste rij-ervaringen ooit. Het was al een favoriet, ik was er voor het laatst met de Formule Renault. Die auto’s zijn natuurlijk flink langzamer. Met deze auto op hoge snelheid langs die korte runoffs, de adrenaline was geweldig. Ik kreeg er een energie van die ik eigenlijk alleen op Spa ook voel.”

En Kvyat is het eens met zijn teamgenoot, dit soort old skool-banen mogen terugkomen wat de Rus betreft. “Ik vond het altijd al mooi, de baan is niet perfect. Veel hobbels, uitdagende kerbs. Daar moeten we niet bang voor zijn, je ziet nu steeds meer dezelfde soort kerbs op banen.”

Lees ook: Video: Kan jij de keuze maken na rondjes op Mugello, Imola en Portimão?

“We moeten oude circuits niet te perfect maken, dat karakter is zo mooi aan Imola. De Acque Minerale, daar kom je zo hard in, dat is echt geweldig. Hij komt terug op de kalender, als het aan ligt. Net als Mugello, dit soort banen zijn speciaal voor de kalender. Hoge snelheden, geschikt voor de F1.”