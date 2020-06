Video: Kan jij de keuze maken na rondjes op Mugello, Imola en Portimão?

De verwachting is dat er in de loop van deze week, zo niet begin volgende week, uitsluitsel komt over welk circuit(s) aan het Europese gedeelte van de kalender toegevoegd zal worden. Wordt het Mugello, Imola of misschien Portimão? En dan is er nog de outsider Hockenheim, dit circuit kennen we al maar de anderen stellen we toch even voor met virtuele rondjes.

Video: Laurens Stade en Marijn Sourbron

Mugello

Mugello is vooral bekend van de motorraces, het circuit in Toscane kleurt elk jaar fluorescerend geel voor thuisfavoriet Valentino Rossi. Het kenmerkt zich door het glooiende karakter met hele snelle bochten zoals de Casanova, de Savelli en de daaropvolgende Arrabiata 1 en 2. Het is eigendom van Ferrari en mocht het de 9e GP van het seizoen worden, dan kan Ferrari het feest van zijn 1000e Grand Prix in eigen huis vieren.

Imola

Een oude bekende is het circuit van Imola, het Autodromo Enzo e Dino Ferrari ontving in 2006 voor het laatst het F1-circuit. Het circuit zal altijd het rampweekend in 1994 met zich meedragen toen Roland Ratzenberger en Ayrton Senna om het leven kwamen. Er zijn ook goede herinneringen uiteraard, bijvoorbeeld de recente legendarische gevechten tussen Michael Schumacher en Fernando Alonso in ’05 en ’06.



Algarve

Er dook de afgelopen weken ook een verrassende naam op als gegadigde: het Algarve International Circuit gelegen vlakbij het Portugese Portimao. Heuvel op, heuvel af, het circuit heeft een paar mooie afdalingen waaronder in de aanloop naar bocht 1 en 6. Ook de middensector voelt aan als een achtbaan en de laatste bocht, een dubbele linker doordraaiend heuvelaf ziet er op het oog ook spectaculair uit.

