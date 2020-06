Zaffelli voorzag Mugello van upgrade: ‘Het heeft alles voor F1-spektakel’

Het biedt het complete pallet aan bochten, langzaam maar ook bloedsnel. De Formule 1 zou zomaar in het Toscaanse Mugello kunnen neerstrijken voor de negende Grand Prix van het seizoen en de duizendste van Ferrari. “Mugello heeft alles om spektakel te kunnen bieden”, meent circuitarchitect Jarno Zaffelli.

Met zijn bedrijf Dromo voorzag Zaffelli in 2011 het circuit al van een flinke upgrade. “We zijn er nog niet zo heel lang geleden geweest om de een na laatste bocht van een nieuwe laag asfalt te voorzien”, vertelt Zaffelli aan FORMULE 1. De Italiaan denkt dat het 5,2 lange circuit van Mugello alles in zich heeft voor een goede F1-show. “Het is een schitterend circuit in een prachtige omgeving. Er zijn langzame bochten en hele snelle, je vindt er eigenlijk alles. Het is heel compleet.”

Zaffelli leverde in april het vernieuwde circuit in Zandvoort op, zag Max Verstappen er nog een paar rondjes afleggen voordat de coronacrisis uitbrak. “Mugello is net als Zandvoort ook old skool, heeft een hele mooie flow. Het is geen start/stop-baan. Er is ook hoogteverschil maar wel vloeiender, minder abrupt dan bijvoorbeeld Spa.”

‘Boze, hongerige bochten’

Ferrari is de eigenaar van het circuit maar komt er eigenlijk niet veel, het heeft de testbaan van Fiorano immers om de hoek liggen. De Formule 1 zelf was er in 2012 al eens voor een test, waarna het circuit lovende kritieken kreeg van de coureurs. “De twee snelle bochten, Arrabbiata 1 en 2 zijn de mooiste. Arrabbiata betekent boos en hongerig, dat zegt genoeg over het karakter van de bocht.”

En wat inhalen betreft moet dat vooral in bocht in 1 en 10 gebeuren: San Donato en Scarperia. “Bij de eerste speelt het optisch bedrog ook een rol, het lijkt alsof je naar beneden rolt waardoor coureurs menen dat hun remweg langer zal zijn. Maar het loopt in feite omhoog. Misschien kun je na Arrabbiata 2 iets proberen in Scarperia. Ook de laatste bocht biedt mogelijkheden al riskeer je een slechte exit voor het rechte stuk van meer dan een kilometer, daar moet je strategisch denken.”

“Verder zijn er niet veel andere lijnen te rijden, de meeste bochten hebben een banking van 10%. Voor coureurs is het wel echt een mooie baan. Het zou voor de banden ook niet zwaar moeten zijn, 85 procent van de baan is in 2011 vernieuwd met asfalt dat niet teveel vraagt van de banden. De grip zal in het begin van het weekend minder zijn, maar dat neemt uiteraard toe richting zondag.”

Voor Ferrari, dat op 991 Formule 1-starts staat, zal het nummer in haar eigen achtertuin Monza Grand Prix nummer 999 worden. De gedachte lijkt aannemelijk dat ze dat maar wat graag nummer 1000 in eigen huis zouden willen rijden. “Al betwijfel ik dat wel”, zegt Zaffelli. “Ze rijden er dan wel weinig, maar het zal voor de rest wel als Ferrari’s circuit aanvoelen. Al is Silverstone ook de thuisbaan trouwens voor veel van de teams.”

