‘Mugello favoriet, F1 houdt Imola, Portimão en Hockenheim achter de hand’

Het Europese seizoen wordt na Monza verlengd, daar lijkt het sterk op na de nieuwe afgelastingen deze week. Volgens Sky Sports is Mugello favoriet om na de Grand Prix van Italië een plekje te krijgen op de kalender. Portimao en Hockenheim zitten op de reservebank mocht de F1 nog verder in de knel komen.

Met nog minder dan 3 weken te gaan tot de start van het seizoen in Oostenrijk, begint de tijd te dringen voor de F1 om de rest van de kalender aan te kondigen. Topman Ross Brawn sprak vorige week nog de wens uit dit voor de start van het seizoen te willen doen. Nu Japan, Bakoe en Singapore zijn afgelast is Brawn met zijn team op zoek naar alternatieven waarbij het vooral dichtbij huis gezocht wordt.

Vorige week doken de namen van Mugello en Imola op in het geruchtencircuit, zij vormen samen met het Portugese Portimao en de Hockenheimring opties voor F1 om de kalender in Europa langer door te trekken. Daarbij staat Mugello volgens Sky Sports op pole position.

“Ik heb contact gehad met Formule One Management om eens te peilen wat we na de achtste GP kunnen verwachten”, aldus Craig Slater van de zender. “Van alle namen die genoemd worden, lijkt Mugello de voornaamste kandidaat om de volgende race te worden na de Grand van Prix van Italië in Monza.”

Mocht de F1 in de problemen komen om het seizoen buiten Europa te verlengen, dan zijn Portimao, Imola en Hockenheim backups, meent Slater. “Vooral het circuit in het zuiden van de Algarve vormt een aantrekkelijke optie gezien het gunstige klimaat, ook nog in oktober.” Het Aziatische seizoen is met de recente afzeggingen ook flink ingekort wat weer de deuren zou openen naar een dubbele race in Sotsji. “Die kans is toegenomen.”

Wat betreft racen in het Verre Oosten raken de opties wel op voor de Formule 1. Vietnam is nog nadrukkelijk in beeld om in november alsnog zijn eerste Grand Prix te houden, aldus Slater: “Daar komt in de komende dagen mogelijk meer duidelijkheid over. Men wil daar niet te laat op de kalender komen omdat het anders te dicht op de volgende race is, Vietnam staat in 2021 normaal gesproken weer gepland voor april. Mocht Hanoi in 2020 niet doorgaan, dan is een dubbele race in Shanghai het meest waarschijnlijk.”

Wat die laatste opmerking betreft, die werd gemaakt voordat de Chinese regering vandaag bekendmaakte dat al het inreizend verkeer uit risicogebieden eerst twee weken in quarantaine moet. Deze beslissing volgt na een flink aantal nieuwe besmettingen in de hoofdstad Peking en zou mogelijk weer een nieuw obstakel kunnen vormen voor de komst van de Formule 1 naar China.