Viert Ferrari haar duizendste GP straks ‘thuis’ op Mugello?

De kans is aanwezig dat Ferrari haar duizendste Formule 1 Grand Prix straks op haar eigen Mugello viert, met de Formule 1 die overweegt die race achter de Italiaanse Grote Prijs op Monza te plakken.

Dat bericht RaceFans, met de doorgaans goed geïnformeerde site die meldt dat Mugello wel eens de negende Grand Prix van 2020 kan worden. De Formule 1 heeft vooralsnog acht ronden op haar herziene Formule 1-kalender voor dit jaar staan, waarvan de race op Monza (6 september) de laatste is.

Voor Ferrari, dat op 991 Formule 1-starts staat, zou het nummer in haar eigen achtertuin Monza Grand Prix nummer 999 worden, maar de kans is groot dat het haar duizendste Grand Prix alsnog in eigen land kan vieren als het plan om op Mugello te racen doorgaat.

Lees ook: Carey verwacht dat er later in 2020 nog meer GP’s sneuvelen: ‘Maar we hebben opties’

Hoewel Mugello in tegenstelling tot Ferrari’s eigen testbaan Fiorano niet om de hoek van de fabriek in Maranello ligt, maar op anderhalf uur rijden, is ook Mugello eigendom van Ferrari – iets wat het alleen maar aannemelijker maakt dat er een akkoord bereikt wordt om op de Italiaanse omloop te racen.

Liever Mugello dan Sotsji?

Traditieteam Ferrari zal er in elk geval zeker meer voor voelen om haar duizendste start op het eigen Mugello te maken dan in, bijvoorbeeld, Azerbeidzjan of Rusland, waar de Formule 1 na de Europese seizoensaftrap vermoedelijk naartoe wil.

De Formule 1 zint er volgens de laatste berichten sowieso op het Europese deel van het seizoen te verlengen. Behalve Mugello zijn ook Imola en Hockenheim genoemd als mogelijke circuits om straks in september te racen als de eerste acht Grands Prix erop zitten.

Lees ook: ‘F1 denkt aan extra races: Imola, Mugello, Hockenheim en dubbel in Sotsji zijn de opties’