‘F1 denkt aan extra races: Imola, Mugello, Hockenheim en dubbel in Sotsji zijn opties’

Formule 1-eigenaar Liberty Media overweegt na de Europese seizoensstart van acht races nog een tweetal extra Grands Prix in Europa te houden. Dit vanwege de mogelijke complicaties en uitdagingen van races verder weg en het reizen daar naartoe.

Dat bericht Auto, Motor und Sport, dat ook weet te melden welke circuits op de kandidatenlijst staan om deze twee extra plekken te vullen: het Duitse Hockenheim en Italiaanse Imola en Mugello. Een andere optie, stelt de Duitse publicatie, zou zijn om van de race in het Russische Sotsji een ‘dubbel’ te maken.

De twee extra Europese races worden logischerwijs na de aftrap met de eerste acht gehouden, en zullen als het ervan komt in september afgewerkt worden. Een wedstrijd op Imola of Mugello valt goed na Monza (race 8, op 6 september) in te passen, en Hockenheim dan mogelijk later in september.

Twee keer Sotsji?

Daarnaast denkt de Formule 1 zoals gezegd ook aan een tweede race in het Russische Sotsji. Hoewel Rusland behoorlijk getergd wordt door het coronavirus, zou het rondom de badplaats Sotsji meevallen. Daarnaast is het voormalige Olympische Dorp een goed afgelegen en te isoleren locatie en daarom aantrekkelijk.

De Russische double header zou een goede manier zijn om het aantal races op te krikken, met veel vraagtekens rondom de nummers in Azië (Singapore en Japan) en Amerika (Mexico, de Verenigde Staten, Canada en Brazilië).

Kalender opvullen

Rondom de GP van China heerst momenteel verder radiostilte, Vietnam hoopt mogelijk later in het jaar alsnog de inaugurele stratenrace in Hanoi te kunnen organiseren. De vraag is of dat lukt. Voor Bakoe, in Azerbeidzjan, geldt hetzelfde.

Vast staat dat de Formule 1 haar verstoorde seizoen wil afsluiten met een aantal optredens in het Midden-Oosten, in Bahrein en Abu Dhabi. In principe staat de maand december daarvoor ingeruimd. Ook op de circuits aldaar kunnen mogelijk ‘dubbels’ gehouden worden om races in te halen.

Magisch nummer

Voor de Formule 1 is het belangrijk om aan de beoogde 15 tot 18 races te komen. 15 is daarbij naar verluidt het magische nummer dat de Formule 1 de tv-rechtenhouders verplicht is te leveren om de honderden miljoenen aan tv-rechtengeld binnen te slepen, de grootste inkomstenbron van de sport.

