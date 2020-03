Hoe diep snijdt corona in de rekening?

Een kalender die voorlopig tot half juni is schoongeveegd, opdrogende inkomsten en onzekerheid over de schade die het coronavirus verder gaat aanrichten: niet alleen voor Formule 1’s commerciële rechtenhouder is het code rood. “Dit is ook heel slecht nieuws voor de teams”, beweert Caroline Reid, uitgever van het toonaangevende financiële blad Formula Money, in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Zeven Grands Prix zijn inmiddels uitgesteld, Monaco is geannuleerd. Een snelle rekensom leert dat het rechtenhouder Liberty Media een paar honderd miljoen euro aan startgeld (fee) kost, indien ze dit jaar niet worden ingehaald. “De fees die organisatoren aan de rechtenhouder moeten betalen zijn in het geding”, beweert Caroline Reid, uitgever van Formula Money. “Vorig jaar leverden fees de Formule 1 €565 miljoen aan inkomsten op.” Een gemiddelde van bijna €27 miljoen per race. “Races die zijn afgelast vanwege de pandemie hoeven hun fee meestal niet te betalen”, vervolgt Reid. “Vandaar dat de Formule 1 er alles aan zal doen om die GP’s later dit jaar alsnog op de kalender te krijgen.”

Liberty Media zal proberen vijftien races in een gereviseerde kalender te proppen, het minimumaantal om aan de contractuele verplichtingen met de zendgemachtigden te voldoen. De gelden uit de verkoop van televisierechten vormen voor de rechtenhouder de belangrijkste inkomstenbron. Vorig jaar was dat, rekent Reid voor, ruim €700 miljoen op een totaal van ongeveer €1,8 miljard. Teams hebben de inkomsten uit Formule 1’s prijzenpot begroot. En die lopen volgens Reid groot gevaar.

