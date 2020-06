F1 schrapt races in Azerbeidzjan, Singapore en Japan

De Formule 1 heeft na overleg met de promotors een streep gezet door de Grands Prix van Azerbeidzjan, Singapore en Japan. Deze races worden definitief niet gehouden in 2020.

Als reden wijst de Formule 1 naar ‘de uitdagingen’ van de coronapandemie, en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor het rondreizende circus en de promotors ter plaatse. “De gezondheid en veiligheid van de Formule 1-gemeenschap en de plaatsen die we bezoeken is altijd onze prioriteit”, wordt daarbij in een statement door de Formule 1-organisatie benadrukt.

Wat verder meespeelde bij het schrappen van de races in Azerbeidzjan en Singapore, is dat deze op stratencircuits middenin miljoenensteden worden gehouden. “Dat het lang duurt om die stratencircuits op te bouwen, maakt het doorgaan van deze races in deze tijden van onzekerheid onmogelijk.” In Japan speelden de strikte regels voor het inreizen van het land een rol.

‘Goede progressie’

Aan de andere kant boekt de Formule 1 naar eigen zeggen ‘goede progressie’ met het vullen van de rest van de kalender. Er wordt zowel gesproken met circuits die oorspronkelijk al een race zouden houden, als banen die niet (meer) op de aanvankelijke 2020-kalender stonden.

Volgens de geruchten wordt gedacht aan onder meer double headers in Rusland en Bahrein om extra races op de kalender te krijgen, terwijl races op circuits als Mugello, Imola en Hockenheim mogelijk aan de kalender kunnen worden toegevoegd.

“We hebben er nog altijd vertrouwen in tussen de 15 en 18 races te kunnen houden, met de seizoensafsluiter in december in Abu Dhabi. We hopen voor de start van het seizoen in Oostenrijk (begin juli, red.) een definitieve kalender te presenteren.”

