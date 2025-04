Lando Norris had na afloop van de Grand Prix van Japan louter lovende woorden voor Max Verstappen. Die verdiende volgens de Brit de zege. Bij het samen uitrijden van de pitstraat was hij via de boordradio nog fel, maar na de race een stuk milder. “Het is racen en Max is de laatste die je ruimte zal geven en meer dan dat was het ook niet.”

Geen probleem dus volgens Norris, die opvallend goedgeluimd was voor iemand die een nederlaag leed ondanks over de snelste auto van het veld te beschikken. “Ik denk dat we een goed weekend hebben gehad.” Meer dan P2 en P3 (Oscar Piastri) zat er voor McLaren volgens hem niet in. “We waren niet goed genoeg om Red Bull en Max te verslaan.”

De Nederlander kreeg de complimenten van zijn goede vriend. “Max heeft een hele goede race gereden en geen enkel foutje gemaakt”, aldus Norris. Dan wordt het lastig als je erachter rijdt, de snelheid was hetzelfde en dan kun je niet meer doen. Het was een lange race, ik heb veel gepusht. Maar er was niks waarop ik Max kon pakken.”

