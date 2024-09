Antonio Pérez Garibay werd zondag met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor de vader van Sergio Pérez werd diens botsing met Carlos Sainz tijdens de GP van Azerbeidzjan iets te veel. De 65-jarige Mexicaan kreeg een pre-infarct als gevolg van de crash. Naar verluidt gaat het inmiddels goed met Pérez senior, die alweer goed herstellende is.

LEES OOK: VIDEO: Flinke crash Pérez en Sainz in slotfase GP Azerbeidzjan

De vader van Sergio Pérez zat zondag, net als alle andere Formule 1-fans, aan de buis gekluisterd voor de GP van Azerbeidzjan. Checo, die gedurende de race al één plaats had goedgemaakt, vocht in de slotfase voor een plekje op het podium. Echter, na een gevecht met Charles Leclerc voor de tweede plaats sloeg het noodlot toe. Pérez maakte contact met Carlos Sainz, waardoor beide coureurs de muur invlogen.

Pre-infarct

Naar verluidt is dat Antonio Pérez Garibay teveel geworden. De 65-jarige ex-politicus werd bewusteloos aangetroffen in zijn badkamer en snel naar een ziekenhuis in Mexico-Stad gebracht. Eenmaal daar werd vastgesteld dat hij een pre-infarct had gehad. Volgens de autoriteiten heeft het voorval direct na de crash van zijn zoon plaatsgevonden.

LEES OOK: Villeneuve zag een ’terneergeslagen’ Verstappen in Bakoe: ‘Hij is zijn felheid kwijt’

De vader van Sergio Pérez is inmiddels goed herstellende. Mediotiempo meldt dat hij, onder toezicht van de artsen, dinsdag het ziekenhuis zou mogen verlaten. “Het gebeurde allemaal na het ongeluk in Bakoe”, zei papa Pérez tegen het Mexicaanse medium. “De schok van de crash kan dit hebben veroorzaakt, maar ze zijn nog aan het controleren waarom ik precies ben flauwgevallen.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!