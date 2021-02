F1 diep in het rood: bijna helft minder omzet, 444 miljoen dollar verlies

De rekening is opgemaakt en de Formule 1 heeft ten opzichte van 2019 44 procent aan omzet verloren: vorig jaar werd er liefst 877 miljoen dollar minder verdiend. Oorzaak is natuurlijk de kalender die overhoop moest toen de coronapandemie uitbrak, daardoor werden er 17 in plaats van 22 races gereden.

Daarmee werd de schade beperkt, voor zover er daar van kan te spreken is, lucratieve races zoals bijvoorbeeld die van China en Azerbeidszjan werd afgelast. Daarbij werd er bij de races die wél werden verreden, nauwelijks publiek toegelaten. Onder de streep kwam dat de F1 Group op 444 miljoen dollar verlies te staan, zo schrijft Racefans.com. 2019 werd ook in de rode cijfers afgesloten, toen was het nog 35 miljoen dollar.

Dat betekent ook dat de teams op flink minder prijzengeld konden rekenen, 711 miljoen in totaal ten opzicht van 1 miljard in 2019. “Dat komt omdat we uiteindelijk fors minder racefees hebben ontvangen dan normaal”, aldus F1-eigenaar Liberty Media in een uitleg. “Dit is normaal gesproken goed 30 procent van onze omzet, nu was dat slechts 12 procent. De meeste races hebben geen fee betaald, sommigen een heel laag eenmalig bedrag.”

Ook wat betreft tv-gelden moest er ingeleverd worden. “Het aangepaste schema zorgden ook daar voor minder inkomsten, hetzelfde geldt voor reclamegeld en sponsoren. Er was voor sponsoren veel minder mogelijk door het gesloten karakter, geen hospitality bijvoorbeeld en ook geen andere activiteiten. Daar zijn sponsorbijdragen ook op aangepast.”

Verder werd ook duidelijk dat er vooral in het laatste kwart nog een inhaalslag is gemaakt. Met zeven races in deze periode, in plaats van vijf, werd 485 miljoen dollar aan omzet gegenereerd, daarmee werd het verlies in dat kwart beperkt tot 41 miljoen dollar.