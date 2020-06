Formule 1 maakt eerste 8 races van herziene kalender bekend

De Formule 1 heeft vandaag de eerste acht races van de 2020-kalender aangekondigd. De kalender is goedgekeurd door de FIA. Het seizoen begint zoals verwacht met een double header in Oostenrijk op 5 en 12 juli. Monza vormt op 6 september het sluitstuk van het Europese gedeelte van het seizoen.



Iets meer dan een maand voor de uitgestelde start van het seizoen kondigt de Formule 1 het eerste deel van de kalender voor 2020 aan. De acht Europese races zullen verreden worden op zes circuits, op de Red Bull Ring en Silverstone wordt twee keer geracet. Het seizoen begint met de Grote Prijs van Oostenrijk op 5 juli, een week later vindt de GP van Steiermark plaats. De tweede race in Spielberg is vernoemd naar de Oostenrijkse deelstaat waarin het circuit gelegen is.

Na de double header in Oostenrijk trekt het circus naar Hongarije. Op de Hungaroring vindt op 19 juli race 3 van het seizoen plaats, alvorens de Formule 1 doorreist naar Engeland. Op Silverstone wordt, net als op de Red Bull Ring, twee keer geracet. Op 2 augustus vindt de Grote Prijs van Groot-Brittanië plaats, een week later wordt het 70-jarig bestaan van de Formule 1 gevierd met de zogenaamde ‘Formule 1 70ste verjaardag Grand Prix’.

Na de festiviteiten tijdens het tweede weekend in Engeland gaat het naar Spanje. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt op 16 augustus race 6 verreden, twee weken later is België aan de beurt. Op het Ardennencircuit van Spa-Francorchamps vindt op 30 augustus de (voorlopig?) voorlaatste Europese GP plaats. Het Europese luik wordt op 6 september afgesloten op Monza.

Chase Carey, CEO van de Formule 1, is opgelucht dat er eindelijk een kalender is. “De afgelopen weken hebben we onvermoeibaar samengewerkt met al onze partners, de FIA en de teams om een herziene openingskalender voor 2020 te creëren, zodat we op een zo veilig mogelijke manier weer kunnen racen”, vertelt Carey.

In de loop van de komende weken wordt ook de kalender voor de rest van het seizoen bekend gemaakt. “We zijn verheugd dat we vandaag onze openingskalender van acht races kunnen presenteren en kijken ernaar uit om onze volledige kalender de komende weken te publiceren.”

Carey benadrukt dat het seizoen begint achter gesloten deuren, al houdt de Amerikaan hoop dat dat na verloop van tijd kan veranderen. “Hoewel we momenteel verwachten dat het seizoen begint zonder fans langs de baan, hopen we dat de situatie ons de komende maanden in staat zal stellen om ze terug te verwelkomen zodra dat is veilig om te doen, maar we weten dat de terugkeer van de Formule 1 een welkome boost zal zijn voor sportfans over de hele wereld.”

In het kielzog van de Formule 1 zullen ook de F2 en F3 hun Europese seizoen afwerken in dezelfde weekends en op dezelfde circuits.

OVERZICHT EUROPESE RACES 2020