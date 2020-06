Na Mercedes ook tweede team tegen kwalificatierace en omgekeerde startopstelling

Na Mercedes zou ook Racing Point tegenstander zijn van het experimenteren met reverse grid– en kwalificatieraces. Het idee om tijdens de double headers in Oostenrijk en Engeland te experimenteren met kwalificatieraces kon rekenen op de steun van verschillende teams, maar Racing Point lijkt nu te twijfelen over het voorstel.



Verschillende bronnen meldden op zondag dat Mercedes als enige team tegenstander van het experiment is, maar het doorgaans goed ingelichte RaceFans meldt op maandag dat ook Racing Point twijfelt over het voorstel. RaceFans stelt daarbij dat het zou kunnen gaan om een “politieke overweging”.

Als het voorstel ter stemming wordt gebracht is er unanieme steun van de teams nodig. Een volgende stemronde zou volgende week gepland staan. Het concept van de kwalificatieraces is dat in elk tweede weekend van double headers een race op zaterdag gehouden wordt die dan de startgrid voor de echte race op zondag bepaalt.

De startopstelling van de kwalificatierace is de omgekeerde kampioenschapsvolgorde, een zogenaamde reverse grid. De laagst geklasseerde coureur begint de kwali-race dus van pole, en de nummer één in het kampioenschap start achteraan. De race zou 30 minuten duren. Met dit plan denkt Liberty Media de tv-zenders warm te houden voor de double headers, want de tv-bazen zouden namelijk twijfelen over de aantrekkelijkheid van dubbele weekenden op hetzelfde circuit.

