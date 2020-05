‘F1 wil in Oostenrijk en Engeland experimenten met kwalificatieraces’

De Formule 1 denkt serieus na over de mogelijkheid om tijdens de double headers in Oostenrijk en Engeland te experimenteren met kwalificatieraces.

Dat bericht het doorgaans goed geïnformeerde The-Race. Het idee zou zijn om bij elk van de twee double headers tijdens één weekend een kwalificatierace op zaterdag te houden die dan de startgrid voor de echte race op zondag bepaalt.

De startopstelling van de kwalificatierace is de omgekeerde kampioenschapsvolgorde. De laagst geklasseerde coureur begint de kwali-race dus van pole, en de nummer één uit het WK start achteraan. Hoe lang de kwalificatierace wordt, is nog niet bekend. Het plan moet nog officieel goedgekeurd worden.

De Formule 1 denkt al langer na over veranderingen aan het weekendformat en het opschudden van zowel de kwalificatie als de grid hoort daar ook bij. Met het introduceren van een kwalificatierace hoopt de sport twee vliegen in één klap te slaan.

Alles wijst er momenteel op dat de Formule 1 haar uitgestelde seizoen op 5 juli aftrapt in Oostenrijk, met de week daarop een tweede race op de Red Bull Ring. Vermoedelijk gaat de sport daarna naar Hongarije, alvorens begin augustus twee Grand Prix-weekends af te werken op het Britse Silverstone.

Zowel in Oostenrijk als Engeland wil de sport in één van deze dubbele weekends een kwalificatierace houden. Dit ook om een directe vergelijking te trekken met een ‘normaal’ weekend. Juist in coronatijd denkt de Formule 1 goed te kunnen experimenten met andere weekendformats.

