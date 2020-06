‘Hockenheim en Mugello staan reserve als er meer Europese GP’s nodig zijn’

Het Duitse Hockenheim en Italiaanse Mugello staan naar verluidt op de reservelijst om een Grand Prix te houden indien er meer Europese races nodig zijn.

Dat bericht SpeedWeek, dat stelt dat het goed mogelijk is dat de Formule 1 het Europese deel van het seizoen uitbreidt in het geval er nog beoogde ‘overzeese’ races uitvallen. Formule 1-topman Chase Carey heeft ingezet op een seizoenstart in Europa in juli en augustus, met september en oktober aangewezen voor races in ‘Eurazië’ en dan in oktober en november de trek naar Azië en Amerika.

De algemene aanname is daarbij dat de Formule 1 na de start in Europa door wil pakken met wedstrijden in Rusland en Azerbeidzjan, maar bij beide races kunnen vraagtekens gezet worden. SpeedWeek haalt namelijk de zeer hevige uitbraak van het coronavirus in Rusland aan (wereldwijd derde qua besmettingen). In Azerbeidzjan is het maar de vraag of de stadsrace nog ingepland kan worden.

Dat laatste vormt ook een obstakel voor Singapore, terwijl de Aziatische metropool weinig interesse zou hebben in een race zonder publiek. Of de wedstrijd op Suzuka in Japan haalbaar is, is ook maar de vraag na het afgelasten van de MotoGP-race op Motegi. Deze stond een week na Suzuka op het programma en is geschrapt vanwege de wereldwijde situatie en de te verwachten reisrestricties.

Bij de beoogde Amerikaanse oversteek kunnen ook de nodige kanttekeningen geplaatst worden. Zo zijn de Verenigde Staten en Brazilië wereldwijd de nummer één en twee qua corona-infecties. In Mexico gaat het, nadat de uitbraak daar aanvankelijk leek mee te vallen, ook niet bijster goed. Canada in oktober lijkt omwille de lage temperaturen in dat land verder uitgesloten.

Mocht het erop lijken dat al deze races niet doorgaan, dan zou de Formule 1 het Europese deel van het seizoen mogelijk verlengen. Hockenheim zou daarbij door de centrale ligging van dat circuit redelijk makkelijk in te passen zijn, Mugello zou de race op het eveneens Italiaanse Monza kunnen volgen. Ook twee keer op Monza racen behoort volgens SpeedWeek echter tot de mogelijkheden.

