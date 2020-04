F1: ‘Start in Oostenrijk, 15-18 races met finale in Bahrain en Abu Dhabi’

Formule 1-baas Chase Carey zet alles op alles om het Formule 1-seizoen op 5 juli in Oostenrijk te laten beginnen. “We hebben er meer en meer vertrouwen in onze plannen om deze zomer het seizoen te beginnen.”

Dat laat Carey weten in een persverklaring die werd uitgegeven in navolging op het nieuws dat de Franse Grand Prix in ieder geval niet meer verreden zal worden in 2020. “We mikken op een start in Europa in juli, augustus en het begin van september. De eerste race moet dan op de Red Bull Ring plaatsvinden in het weekend van 3 tot 5 juli. In september, oktober en november gaan we verder in Eurazië, Azië en Noord en Zuid-Amerika.”

Zoals verwacht zoekt het F1-circus het Midden-Oosten op voor de seizoensfinale: “We maken het jaar af in de Golf-regio met races in Bahrein en het slotstuk in Abu Dhabi. Dan hebben we er als het goed is tussen de 15 en 18 races opzitten.” Dat aantal is dus sinds de laatste update van Carey naar beneden bijgesteld, toen werd er nog over 18 á 19 races gesproken.”We zullen onze afgeronde kalender zo snel mogelijk publiceren.

Over het karakter van de eerste races is Carey duidelijk. “We verwachten dat die zonder fans zullen zijn. In het verloop van het seizoen hopen we dat zij weer onderdeel zullen zijn van onze evenementen. We hebben nog veel research te doen als het gaat om procedures voor de teams en onze partners en hoe wij ze in elk land kunnen krijgen. De gezondheid van iedereen blijft prioriteit nummer 1, we gaan alleen verder als we echt zeker weten dat het verantwoord is.”

