De FOM – de organisatie achter de Formule 1 – heeft in een officieel statement gereageerd op het onderzoek naar Red Bull-teambaas Christian Horner. Na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag van de teambaas, stelde het team een advocaat aan om de zaak nader te bekijken. De Formule 1 geeft aan kennis te hebben genomen van het onderzoek en hoopt snel op verduidelijking.

In het korte statement gaat de organisatie in op het reeds gestarte onderzoek naar Christian Horner. “We erkennen dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek is gestart naar interne beschuldigingen”, leest het bericht. Daarbij hoopt de Formule 1 op een spoedige resolutie. “We hopen dat deze zaak na een eerlijk en grondig onderzoek zo snel mogelijk wordt opgehelderd. Verder commentaar willen we nu niet geven.”

De Formule 1 lijkt afstand te nemen van de aantijgingen en vertrouwt erop dat Red Bull de zaak adequaat onderzoekt. Het team, dat naar verluidt een zero–tolerance policy hanteert, bracht het nieuws rond de beschuldigingen en het lopende onderzoek als eerste naar buiten middels een persbericht. Sindsdien weten we dat Horner op vrijdag 9 februari langere tijd is verhoord door de externe advocaat die het onderzoek leidt.

Vrijdag 16 februari publiceerde De Telegraaf dat Christian Horner beschuldigd wordt van seksueel overschrijdend gedrag. De Engelsman zou seksueel getinte berichten naar een vrouwelijke collega hebben gestuurd. Naderhand zou hij haar 650.000 Britse ponden (ruim 750.000 euro) hebben aangeboden om de zaak te schikken.

