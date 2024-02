Red Bulls toekomstige motorenpartner Ford heeft vrijdag gereageerd op de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van Christian Horner. Het Amerikaanse bedrijf zegt de uitkomst van het onderzoek naar de teambaas af te wachten. Maar benadrukt alvast dat ze een familiebedrijf is met “hoge morele waarden.”

Het is een eerste terugtrekkende beweging van een belangrijke partner van het raceteam uit Milton Keynes. Ford is weliswaar officieel pas vanaf 2026 een samenwerkende partij. In de praktijk lopen er echter nu al technici en engineers rond op de Red Bull Campus.

‘Nemen het serieus’

Al langer bestaat bij Red Bull de vrees dat de kwestie rondom Horner zorgt voor imagoschade en de reactie van Ford is een signaal in die richting. “We zijn een familiebedrijf met hoge standaarden op het vlak van gedrag en integriteit. En die verwachten we ook van onze partners”, aldus topman Mark Rushbrook van Ford Performance Motorsport in een verklaring.

“Voor zover wij kunnen zien en voor zover ons is verteld, neemt Red Bull de ontstane situatie zeer serieus”, klinkt het verder. Op de aantijgingen zelf wil Rushbrook vooralsnog niet ingaan. “Red Bull is een onafhankelijk onderzoek gestart en we zullen zien wat daar uit komt.”

Foto’s en appjes

Dat de Amerikaanse fabrikant en toekomst motorenpartner zich geroepen voelt om te reageren op de beschuldigingen aan Horners adres en ook het onderzoek naar hem noemt, is in elk geval geen goed teken voor Red Bull Racing en diens teambaas. Die zag vrijdag het net rondom hem verder sluiten door nieuwe beschuldigingen die via De Telegraaf naar buiten kwamen.

De krant meldt dat Horner, bezig aan zijn twintigste jaar bij Red Bull, officieel beticht wordt van seksueel overschrijdend gedrag. Naar verluidt heeft de Brit onoorbare foto’s en seksueel getinte appjes naar een vrouwelijke medewerker gestuurd. Volgens de Telegraaf, dat ook stelt appverkeer tussen Horner en de medewerkster te hebben gezien, heeft hij de vrouw via zijn advocaat 650.000 Britse ponden (ruim 750.000 euro) geboden om de zaak te schikken.

