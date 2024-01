Over Red Bull, de motoren vanaf 2026 en de samenwerking met Ford wordt veel gezegd, maar hoe kijken ze er bij die laatste zelf tegenaan? CEO Jim Farley geeft het antwoord. “Het lijkt nog ver weg, maar we werken nu al goed samen.”

Een diplomatiek correct antwoord? Wellicht. Maar toch: aan enthousiasme geen gebrek in de manier waarop Farley in het Amerikaanse Charlotte donderdagavond een boekje open deed over de samenwerking met Red Bull Racing. Hij deed dat tijdens de kick-off van Ford voor het motorsportjaar 2024. Meer dan eens ging het die avond echter over wat er twee jaar later staat te gebeuren: vanaf 2026 helpt Ford de Formule 1-renstal bij het zogeheten RBPT-motorenprogramma (Red Bull Powertrains).

“We zijn nu al volop bezig”, klonk het, in aanwezigheid van onder anderen Red Bull-coureur Sergio Pérez. “Ik ben heel blij met de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt.” Zo stuurde Ford al een team van engineers naar Milton Keynes, waar Red Bull Racing zetelt. In Engeland helpt dat team de Formule 1-collega’s bij de ontwikkeling van onder meer bij het hybride-concept van de motoren.

“Ik ben er ook zelf al op bezoek geweest, heb er al veel gesproken met Adrian Newey”, aldus Farley. “Voor 2026, hoewel het nog even duurt, is er volop werk te doen. Maar we liggen goed op schema, ik ben heel blij met de vooruitgang die we nu al samen boeken.

Red Bull Racing en Ford maakten begin 2023 bekend een meerjarige samenwerking aan te gaan. Die duurt zeker tot en met 2030.

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine, de Wintereditie, is uit. Met daarin onder meer:

Exclusief interview Nyck de Vries: ‘Je moet niet in teleurstelling blijven hangen’

David Coulthard over het succes van Red Bulls showrunteam: ‘Voelde me een van The Beatles’

Afscheidsinterview Franz Tost: ‘Mijn vrouw en ik hebben nooit discussie gehad over mijn werk’

Achter de schermen bij de theatershow van Rob Kamphues & Tom Coronel

Openhartig: Lewis Hamilton over levenslessen, mode en het heilige vuur

FORMULE 1 Magazine bestaat 30 jaar: ‘We sliepen op een bank en dronken slechte koffie’

Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis: ‘Concurrentie is voorwaarde voor vernieuwing’

Fotograaf Peter van Egmond graaft in zijn archief op zoek naar iconisch beeld

FORMULE 1 Magazine, al 30 jaar op pole, kun je ook online bestellen, met gratis verzending in Nederland: