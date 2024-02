De positie van Christian Horner als teambaas en CEO van Red Bull Racing lijkt steeds meer in het gedrang te komen. Volgens De Telegraaf wordt Horner, bezig aan zijn twintigste jaar bij Red Bull, officieel beticht van seksueel overschrijdend gedrag. Naar verluidt heeft de Brit onoorbare foto’s en seksueel getinte appjes naar een vrouwelijke medewerker gestuurd. Bild maakte daar al eerder melding van.

Christian Horner (50) was donderdag nog prominent aanwezig bij de presentatie van Red Bulls nieuwe auto, de RB20, op de fabriek in Milton Keynes. Alsof er bij het raceteam van 1600 man/vrouw sterk niets is gebeurd de afgelopen weken. Maar achter de schermen rommelt het stevig bij de Britse renstal. En niet alleen daar. De ‘zaak Horner’ heeft voor spanningen gezorgd tussen de twee grootste aandeelhouders van de energiedrankjesfabrikant, de Oostenrijker Mark Mateschitz en de Thai Chaleo Yoovidhya.

Mateschitz, hij kreeg 49 procent van de aandelen na het overlijden van zijn vader en medeoprichter Dietrich eind 2022, maakt zich grote zorgen over alle commotie die is ontstaan na alle berichtgeving over de Britse teambaas. Het doet het imago van Red Bull vanzelfsprekend geen goed. Nadat Horner maanden geleden door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarover ook een klacht over indiende, werd hij vorige week in Londen urenlang door een externe advocaat gehoord. Die ging, naar het schijnt, direct daarna op vakantie waardoor de zaak (voorlopig) blijft sudderen en er (nog) geen conclusies zijn getrokken.

‘Horner wilde schikken voor 750.000 euro’

Volgens De Telegraaf, dat beweert het appverkeer tussen Horner en de medewerkster te hebben gezien, heeft de teambaas haar via zijn advocaat 650.000 Britse ponden (ruim €750.000) geboden de zaak te schikken. Tevergeefs. Veel steun lijkt Horner binnen de renstal niet meer te hebben, zijn positie is feitelijk onhoudbaar geworden hoewel de Red Bull-teambaas zelf alle aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag categorisch ontkent.

De enige die de Brit nog schijnt te steunen is de Thaise aandeelhouder, tot ongenoegen van Mateschitz. Niet alleen binnen de renstal, maar ook op het allerhoogste niveau lijkt er een machtsstrijd gaande waarvan de uitkomst voorlopig ongewis is. Toch zal er snel uitsluitsel moeten komen over de zaak die als splijtzwam fungeert: volgende week woensdag beginnen de Formule 1-testdagen in Bahrein, een week later gevolgd door de openingsrace.

