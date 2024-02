Red Bull-teambaas Christian Horner zou een vrouwelijke medewerkster van het Formule 1-team foto’s hebben gestuurd. Dat claimt in ieder geval de Duitse boulevardkrant Bild. Volgens persbureau AP is Bilds bewering onjuist en is een ‘agressieve manier van leidinggeven’ de werkelijke oorzaak voor alle ophef. Zeker is hoe dan ook dat Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull bevestigt dat er inmiddels een onafhankelijk onderzoek loopt.

Naar verluidt heeft Red Bull Horner gevraagd zijn positie in ieder geval tijdelijk neer te leggen. Hij heeft dat verzoek naast zich neergelegd. De teambaas van onder andere Max Verstappen is van mening dat hij onschuldig is. Hoe lang het aangekondigde onderzoek naar Horner gaat duren, is onbekend en de gevolgen eveneens. De Britse renstal hanteert een strikt zero tolerancebeleid inzake racisme en ander grensoverschrijdend gedrag.

Naar verluidt loopt het onderzoek tegen Christian Horner al meerdere weken. Mark Mateschitz, die voor 49 procent eigenaar is van Red Bull, en Oliver Mintzlaff (de directeur van de sportafdeling van Red Bull) zijn op de hoogte van de exacte aard van de beschuldigingen.

Red Bull onthoudt zich verder van commentaar en verwijst naar het statement van eerder vandaag: “Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart. Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk is worden afgerond.Het is op dit moment niet gepast om verder commentaar te geven.”