Opvallend nieuws vanuit de garage van Red Bull: de renstal van Max Verstappen bevestigt dat er een onafhankelijk onderzoek is gestart naar teambaas Christian Horner in verband met grensoverschrijdend gedrag. Het schijnt om beschuldigingen te gaan vanuit één enkel teamlid. Horner, die aan de wieg stond van het succesvolle Formule 1-team, ontkent alle aantijgingen.

Onderzoek is reeds gaande

“Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart”, zegt Red Bull in een officieel statement. Het proces zou al gaande zijn en wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. “Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven.” De Engelse teambaas van Red Bull ontkent de beschuldigingen volledig tegen De Telegraaf.

De 50-jarige Horner is al sinds 2005 teambaas bij Red Bull Racing, waar hij baas is van onder andere drievoudig kampioen Max Verstappen. Zijn team won de afgelopen twee seizoenen de titel voor de constructeurs. Hij kende ook al grote successen voor die tijd, namelijk tussen 2010 en 2013. Toen bezorgde een jonge Sebastian Vettel het team meerdere kampioenschappen.