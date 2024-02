De positie van Red Bulls teambaas Christian Horner staat door grensoverschrijdend gedrag zwaar onder druk. Er wordt volop gespeculeerd over de achtergronden. Vanwege een foto naar een vrouwelijke medewerkster, beweert Bild Zeitung, vanwege een (te) agressieve managementstijl volgens persbureau AP. Dat laatste lijkt te vloeken met zijn visie, zoals hij die onlangs in FORMULE 1 Magazine ontvouwde. “Ik geloof niet in het conflictmodel.”

De langst zittende teambaas in de Formule 1, Horner is in januari bij Red Bull in die functie aan zijn twintigste jaar begonnen, lijkt zijn baan niet langer zeker. Deze week werd bekend dat hij wordt verdacht van grensoverschrijdend gedrag, een zeer veelomvattend begrip. Vrijdag wordt Horner op de fabriek in Milton Keynes in ieder geval verhoord over het vermeende wangedrag.

Afgelopen najaar sprak FORMULE 1 Magazine met de teambaas voor een verhaal in het blad, waarbij onder meer zijn stijl van leidinggeven ter sprake kwam. Zo zei de Brit ‘heel open te praten’ met Max Verstappen ‘als er een discussiepunt zou zijn’. “Ik geloof niet in het conflictmodel”, voegde Horner eraan toe. “Als je iets kwijt wilt of een probleem hebt, ga je samen zitten, bespreek je het en probeert het op te lossen.”

Leidinggeven als CEO

Horner ging daarnaast uitgebreid in op zijn rol als CEO van Red Bull Racing. “Je moet zoveel verschillende zaken beheren. Ik ben niet alleen teambaas, maar ook CEO en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor zo’n 1600 mensen bij Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technology en de marketingafdeling. Een grote groep mensen, dus. Mensen zijn je belangrijkste bezit en grootste uitdaging”, verklaarde Horner. “De kunst is ze samen te laten werken en elkaar als team altijd te steunen. Je moet aan anderen vragen of ik dat goed doe. Maar de deur bij mij staat altijd open, omdat ik besef dat mensen ons waardevolste bezit zijn.”

