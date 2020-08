Formule 1 werkt aan ‘normale’ kalender voor 2021: ‘Maar moeten flexibel zijn’

FIA-president Jean Todt zegt dat de Formule 1 werkt aan een ‘normale’ kalender voor 2021, maar benadrukt dat ze daarbij flexibel moeten blijven vanwege het coronavirus en hoe dit zich ontwikkelt.

De Formule 1 moest noodgedwongen schuiven in de kalender vanwege het coronavirus. Het leek erop dat het seizoen ‘gewoon’ zou aftrappen in maart in Australië, maar die Grand Prix werd last-minute afgeblazen. Als gevolg van het coronavirus werd daarna ook flink ingehakt op de kalender waardoor meer dan de helft van de races werd afgelast, waaronder de Nederlandse Grand Prix. In plaats daarvan zijn races op circuits als Mugello, Portimão en de Nürburgring aan de kalender toegevoegd.

Er wordt al gewerkt aan een ‘normale’ kalender voor 2021, al geeft Todt toe dat ze flexibel moeten blijven vanwege het coronavirus. “Er is een wederkerigheid van de rol tussen de Formule 1 en de FIA, de commerciële rechtenhouder en de regelgever en wetgever”, zegt Todt tegen Motorsport.com. “De promotor werkt aan de kalender en dient die in bij de FIA. Tot dusver werkt de promotor aan, zou ik zeggen, een standaardkalender – ook al weten we niet of een standaardkalender zou kunnen werken.”

“Het is erg afhankelijk van de standpunten van de lidstaten”, geeft Todt toe. “Je hebt dan misschien een evenement, maar een land kan van mening zijn dat er geen sportevenementen georganiseerd kunnen worden of een land kan quarantaine verplichten wanneer je arriveert of als je terugkeert naar een land. Ik ben ervan overtuigd dat het 2021-kampioenschap creatief en flexibel kan zijn, want het is mijn overtuiging, helaas, dat we dan nog niet van de pandemie af zijn”, aldus de FIA-president.

Momenteel bestaat de kalender uit dertien races, maar naar verwachtingen zullen er nog een aantal races toegevoegd worden aan de kalender, waaronder de seizoensafsluiter in Bahrein en Abu Dhabi.