Murray Walker: ‘Hamilton is beter dan Senna en Schumacher’

De Britse oud-Formule 1-commentator Murray Walker zegt dat Lewis Hamilton beter is dan Ayrton Senna en Michael Schumacher, voornamelijk vanwege zijn ‘eerlijkheid’ op de baan: “Hij heeft altijd clean gereden.”

Hamilton is op weg om de records van Schumacher te verbreken. Zo staat de zesvoudig wereldkampioen al op 87 zeges na zijn overwinning op Silverstone, waarmee hij in de buurt komt van de 91 zeges van Schumacher. Daarnaast lijkt Hamilton op weg naar zijn zevende wereldtitel waarmee hij de Duitse legende evenaart. Hierdoor nemen de discussies over wie de beste coureur aller tijden is toe, maar volgens de Britse oud-Formule 1-commentator Murray Walker is Hamilton beter dan Schumacher en Senna.

“Fangio kreeg veel klappen te verduren, net als Jim Clark, Sir Jackie Stewart – ik zou lang door kunnen gaan – maar wie de beste is weet ik niet echt”, zegt Walker in de podcast van de organisatie van de Australische Grand Prix, In the Fast Lane. “Normaliter zou ik Fangio hebben gezegd. Ik denk dat ik al heel snel Lewis Hamilton zal moeten zeggen. Statistisch gezien heeft hij al meer polepositions dan Schumacher. Hij heeft nog wel drie jaren te gaan als hij zichzelf niet bezeert of Mercedes om een of andere reden verlaat of als hij besluit te stoppen.”

“In dat geval heeft hij nog drie kampioenschappen voor zich dus statistisch gezien zal hij de beste worden”, stelt Murray, die niet alleen naar de statistieken wil kijken. “Hij is naar mijn mening – en dit is inderdaad zeer omstreden – beter dan Schumacher en Senna omdat die twee op verschillende momenten in hun carrière zeer discutabele tactieken hebben toegepast.”

Walker verwijst naar incidenten zoals Schumacher die in 2006 Fernando Alonso in de straten van Monaco van de poleposition wilde houden door zijn auto opzettelijk in Rascasse stil te zetten, Schumacher’s crash met Jacques Villeneuve in 1997 en Senna’s incident met Alain Prost in 1990 tijdens de Grand Prix van Japan, waardoor de Braziliaan kampioen werd. “Hamilton heeft nooit zoiets gedaan. Hij heeft altijd heel clean gereden. Hij is een buitengewoon aardige, gigantisch getalenteerde coureur en ik denk niet dat we ooit iemand zoals hij hebben gezien”, concludeert Walker.



