Mercedes kan geen beroep doen op reservecoureur Gutiérrez, zoekt oplossing

Mercedes zoekt een oplossing voor reservecoureurs nadat het team er pas laat achterkwam dat het geen beroep kan doen op Esteban Gutiérrez, die niet meer in aanmerking komt voor een verplichte superlicentie.

Dankzij een deal met Mercedes kon Racing Point in principe een beroep doen op Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez om Sergio Pérez te vervangen voor de Britse GP, omdat de Racing Point-coureur het coronavirus had opgelopen. Het bleek echter onmogelijk voor het team om een beroep te doen op de Mercedes-reserves. Vandoorne zat in Berlijn ter voorbereiding van de Formule E-seizoensafsluiter in Berlijn, waar zes races plaats zullen vinden, terwijl Gutiérrez niet eens beschikt over een superlicentie.

Dat betekent dat, mocht Hamilton of Bottas om wat voor reden dan ook niet kunnen rijden, Mercedes geen beroep kan doen op haar eigen reservecoureurs. Het Duitse team zoekt dan ook naar een oplossing. “Ik denk dat Esteban een sterke kandidaat was voor het Racing Point-zitje, maar hij kwam niet aanmerking”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen RaceFans.net. “Er is een nieuwe regel in de Formule 1 dat als je drie jaar lang niet in de Formule 1 hebt gereden of bij een evenement in een F1-bolide hebt gereden, dat je op zijn minst een test hebt moeten afleggen van 300 kilometer”, aldus de Oostenrijker.

Alternatieve oplossing

Gutiérrez racete voor het laatst in 2016 in de Formule 1, toen hij voor Haas reed. “Het is een nieuwe regel die sinds dit jaar van kracht is, maar we hebben er niet echt naar gekeken omdat we niet hadden gedacht dat een Formule 1-coureur die goede resultaten heeft behaald zich hier niet voor zou kwalificeren”, geeft Wolff toe. “Maar dat was het geval met Esteban en daarom koos Racing Point voor een alternatief. Dat was geen slechte optie”, zo doelt hij op Nico Hülkenberg, die zijn rentree in de Formule 1 al voor de start van de Britse GP in rook zag opgaan door problemen aan de RP20.

“We kunnen Esteban wel een test van 300 kilometer geven, maar niet vóór volgend weekend”, vervolgt Wolff. “We moeten dus analyseren wat dat voor ons betekent. Het is jammer want het zou mooi zijn als Esteban de kans krijgt. Hij is een sterk onderdeel van het team en een sterke pijler geweest voor ons. Uiteraard hoop ik dat het niet nodig zal zijn dat we een reservecoureur nodig hebben, maar voorlopig moeten we naar een andere oplossing zoeken”, concludeert de Mercedes-teambaas.