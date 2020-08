Racing Point nog steeds niet zeker of Pérez komend weekend mag racen

Racing Point weet vier dagen na zijn positieve coronatest nog steeds niet of Sergio Pérez mag deelnemen aan het tweede weekend op Silverstone. Door een wijziging in de Britse coronamaatregelen is de situatie van de Mexicaan onduidelijk. “We moeten het advies van National Health England opvolgen.”

Afgelopen donderdag ontbrak Sergio Pérez op de mediadag in aanloop naar de Britse GP. Al snel raakte bekend dat de Mexicaan positief had getest op COVID-19. Pérez reisde na de Hongaarse GP naar Mexico om zijn moeder te bezoeken, maar zegt niet te weten waar hij het virus heeft opgelopen. Nico Hülkenberg fungeerde tijdens het eerste weekend op Silverstone als vervanger van de Mexicaan.

Meteen na zijn positieve test werd er vanuit gegaan dat Pérez, mits een negatieve test, opnieuw welkom zou zijn in de paddock voor de tweede race op het Engelse circuit, maar ondertussen werd duidelijk dat de situatie ingewikkeld is. Tussen de eerste en tweede test van Pérez heeft de Britse overheid de maatregelen aangescherpt. Waar positief geteste mensen in eerste instantie zeven dagen in quarantaine moesten, is die termijn nadien aangepast naar tien dagen.

“We moeten het advies van National Health England opvolgen”, reageert Szafnauer bij Motorsport.com. “Ik weet niet zeker of het zeven of tien dagen is, de berichten daarover zijn niet eenduidig, maar we zullen advies krijgen van de juiste mensen bij het ministerie van volksgezondheid, en dat advies zullen we volgen.”

“Als het gaat om een zevendaagse quarantaine moet hij nog altijd negatief testen op COVID-19, dat is vanwege het FIA-protocol. We zullen ernaar streven dat hij op donderdag getest kan worden, als hij weer positief test kan hij de paddock niet in”, legt de Racing Point-teambaas uit.

