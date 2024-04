De GP van China belooft voor menig team een zware race te worden, maar bij McLaren zijn ze extra op hun hoede. Het sprintweekend biedt de Britse renstal geringe testmogelijkheden op het Shanghai International Circuit – een baan die een grote uitdaging vormt voor de MCL38. Teambaas Andrea Stella wil de fans alvast voorbereiden op het ergste.

“Van alle circuits in deze eerste helft van het seizoen baart China mij het meeste zorgen”, zei Andrea Stella in aanloop naar het raceweekend. “Er zijn zoveel haarspeldbochten op lage snelheid waar je lang in blijft hangen.” De MCL38 – die zich juist kenmerkt door absolute snelheid – laat veel tijd liggen in de langzamere bochten. “Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd de auto voldoende te verbeteren op deze stukken.”

Omdat de Formule 1 al vijf jaar niet op het Shanghai International Circuit heeft gereden, staan de teams voor veel vraagtekens. Ook bij McLaren kunnen ze maar moeilijk inschatten wat de situatie gaat zijn. “Het wordt een uitdagend evenement”, aldus Stella. “Want hoe zit het met het asfalt? En hoe zullen de banden hiermee omgaan?” Bandenleverancier Pirelli uitte zich onlangs al zorgelijk over de staat van de baan. “We moeten tijdens de GP van China de schade beperken”, concludeerde de McLaren-baas. “Met de race in Miami komen we hopelijk in een betere fase van het kampioenschap terecht.”

Sterk seizoen

McLaren is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Waar het team uit Woking in 2023 een flink aantal races nodig had om de concurrentie bij te benen, is het dit jaar vliegend van start gegaan. Red Bull en Ferrari zijn vooralsnog een brug te ver, maar de rest van het veld kan niet tippen aan de oranje bolides. Het is nog maar de vraag of McLaren tijdens de GP van China concurrenten Mercedes en Aston Martin weer achter zich kan houden. Het team staat momenteel derde in het kampioenschap.

