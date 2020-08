Hülkenberg ‘met twee teams in gesprek’, Alfa Romeo lijkt een optie

Nico Hülkenberg heeft tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport gezegd dat hij in gesprek is met twee Formule 1-teams over een stoeltje voor 2021. In de F1 Nation-podcast zinspeelt hij er daarbij op dat Alfa Romeo één van die teams is.



Nico Hülkenberg heeft sinds zijn debuut in 2010 voor een aantal teams gereden. Hij reed voor Williams, Force India, Sauber en Renault. Hülkenberg verloor afgelopen winter zijn stoeltje aan Esteban Ocon, maar doordat Sergio Pérez positief testte, mocht de Duitser in actie komen bij Racing Point.

Lees ook: ‘Of goed nieuws, of het einde’: Hülkenberg reist voor de zekerheid naar Barcelona

Hülkenberg is druk bezig met zijn toekomst en werkt aan een terugkeer in de Formule 1. “Ik ben nu al een tijdje aan het praten met twee teams. Ik denk niet dat afgelopen weekend iets veranderd heeft aan de situatie. De mensen waarmee ik praat, kennen me en worden niet beïnvloed door een raceweekend. Er is een kans, maar het gaat nog even duren”, zegt Hülkenberg.

In de F1 Nation-podcast bevestigt Hülkenberg desgevraagd dat Alfa Romeo een team is waar hij wel interesse in zou hebben. “Ja”, antwoordt hij op die vraag, al benadrukt hij dat de voorwaarden natuurlijk wel moeten kloppen om in te stappen. “Maar ik zou heel graag weer in de Formule 1 racen. Ik heb de afgelopen maanden ook vrij veel met Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur gesproken.”

Hülkenberg en Vasseur kennen elkaar ook al jaren: hij reed en won titels in de Formule 3 en GP2 voor ART, het team van Vasseur. Eind vorig jaar, toen bij Renault geen plek meer was voor Hülkenberg, werd hij ook al met Alfa Romeo in verband gebracht vanwege zijn relatie met Vasseur. Hülkenberg was toen ook een kandidaat bij Haas, dat uiteindelijk doorging met Romain Grosjean.

Lees ook: Hülkenberg tevreden na ‘mooie race’