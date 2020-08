Hülkenberg tevreden na ‘mooie race’

Nico Hülkenberg was dé verrassing gisteren in de kwalificatie met een derde tijd. In de race kwam hij niet verder dan een zevende plaats. Toch is Hülkenberg tevreden.

“Ik heb een mooie race gehad”, begint Nico Hülkenberg tegen Ziggo Sport. ‘”Zoals ik gisteren zei, stond de deur voor Verstappen gelijk open bij de start. Hij kwam echt goed weg. Maar het was een mooie race, ondanks dat we problemen hadden met de banden. Ik heb er het beste van gemaakt”, zegt de Duitser.

Of Hülkenberg volgende week rijdt, hangt af van Sergio Pérez, die de afgelopen twee weken positief testte op corona. “We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Pérez is natuurlijk de coureur van het team. Maar ik denk dat ik een kans heb om volgende week te rijden”, sluit hij af.

